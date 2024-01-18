Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Avukat Rasül Akyürek ve beraberindeki gençleri ağırladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada bir yandan 10 yıllık süreçte yaptığı hizmetlere kısa kısa değinirken bir yandan da yeni dönemde gençlere yönelik gerçekleştirecekleri projeler anlattı. Başkan Eyüp Eroğlu; gençlerin hayallerini her zaman büyük tutmasının altını çizerek, 31 Mart Yerel Seçimlerinde gençlerle birlikte Tokat'ta büyük bir zafere imza atacaklarını belirtti.

"31 Mart Yerel Seçimleri, 2023 seçimlerinin hemen ardından yapılan çok önemli bir seçimdir"

Milletimizin başarılarının ardında gençlerin olduğunun altını çizen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Allah'ın izniyle gençlerimiz, ülkemiz için daha güzel başarılara imza atmaya devam edecekler. 32 yaşında başladığım siyasi hayatımda 36 yaşında Tokat'ımıza Belediye Başkanı oldum ve 10 yıldır hizmet kervanımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yaptık, hamdolsun. Hayallerinizi büyük tutun, inşallah gelecek siz değerli gençlerimizin olacaktır. 31 Mart Yerel Seçimleri, 2023 seçimlerinin hemen ardından yapılan çok önemli bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız bundan yıllar önce 2023 hedefini açıklarken buna gülümseyenler vardı. Hamdolsun 2023 yılını gördük. Türkiye Yüzyılına adım adım geldik. 2024 Seçimleri başta Cumhurbaşkanımızın dostlara güven, düşmana korku sağlaması açısından çok önemli bir seçimdir. Şehirlerde hizmet sunan en önemli kurumların başında Belediyeler gelir. ve Belediyeler şehre vizyon ve değer katarlar. Bugün birçok büyük şehirde olanlar gibi. Tamamen algılarla, insanların oylarını alanların şehirlerde hizmeti göremezsiniz. Ama AK Belediyeciliğe kavuşan illerimiz hizmetlerle, hayata geçirilen projelerle doldu taştı. Bunlardan biri de güzel şehrimiz, sevdamız Tokat'tır" diye konuştu.

"Belediyecilik sorumluluktur, bilgi ve deneyim işidir"

Belediyeciliğin sorumluluk, bilgi ve deneyim işi olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, " Bizler Tokat'ta yaşıyoruz. Şahsım Cumhurbaşkanımız tarafından Tokat'ımız için yeniden Belediye Başkanlığı görevine aday gösterildi. Siz gençlerimizle yine Tokat'ta bir destan yazacağımız için onurluyum, gururluyum. Belediyecilik sorumluluktur, bilgi ve deneyim işidir. Ben Tokat'ta doğdum, ilk orta ve lise öğrenimimi Tokat'ta yaptım. Üniversite ve askerlik için il dışına çıktım. Bu dönemler hariç tamamen şehirdeyiz, Tokat'tayım. Şehrimizin her sokağını adım adım bilen biriyim. Belediyecilik bu şekilde bilgi ve tecrübe işidir. Şehrimizi sokak sokak, cadde cadde biliyoruz, şehrimize hakimiz ve bu doğrultuda daha güzel işler yapmak için halkımızın karşısına çıkıyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplandırdı. - TOKAT