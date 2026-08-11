TOBB Başkanı'ndan yeni yasa için 'tarihi adım' mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çerçeve yasa hakkında, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda geniş bir mutabakatla kabul edilerek yasalaştı. Gazi Meclisimiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekillerinin oylamasından geçerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda geniş bir mutabakatla kabul edilerek yasalaştı. Gazi Meclisimiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı