Tıskaoğlu, 'Bu sevginin yazamayacağı hiçbir tarih yok'

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, Örmeci'de Zonguldak'ın dört bir tarafından gelen vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, merkeze bağlı Örmeci köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Örmeci köyü futbol sahasında vatandaşlarla buluşan Tıskaoğlu'na AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, ilçe başkanları ve partili yöneticiler katıldı. Kürsüye "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı eseri okuyarak çıkan Tıskaoğlu, " Allah'a hamdolsun ki bana böyle bir gurur yaşatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim" dedi.

Tıskaoğlu'nun sözleri zaman zaman "Vadinin gururu Tıskaoğlu" sloganlarıyla kesildi. Tıskaoğlu da "İnşallah haftaya bu günlerde bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Haftaya artık seçim bitiyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle beraber Zonguldak'ta tarihin en büyük oyunu vererek bizleri meclise göndererek daha büyük daha coşkulu bir kutlama yapacağız. Bir haftamız var. Bir hafta içerisinde çalışacağız. Çabalayacağız. Rehavete ve tahriklere kapılmayacağız. Bizi taciz eden insanlara fırsat vermeyeceğiz. Çalışacağız, konuşacağız. İkna edeceğiz. Herkesin oyunu alarak inşallah 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Tarihi inananlar yazar. Tarihi çalışanlar yazar. Tarihi mücadele edenler, Allah, vatan, bayrak, memleket, ezan sevgisi olanlar yazar. Bu bir kişinin başarısı değil. Biz çalışıyoruz mücadele ediyoruz ama bu sadece bizim başarımız değil. Bu sizlerin teşkilatın başarısı. Bu sizlerin başarısı. Bu bize gönül veren herkesin başarısı olacak. Tarihi hep birlikte yazacağız" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın adayını hatırlatan Tıskaoğlu, "Ankara'dan bir tane genel başkan yardımcısını getirdiler. Çaycuma'ya, Devrek'e getirdiler. O adam ne bilecek. Bu bölgeyi ne bilecek. Şu an biz Örmeci sahasındayız. Ben bu kalede çok gol kurtardım. Çok penaltı kurtardım. Hikayemiz var. Biz Kilimli'den geldiğimizde Bakacakkadı'da indiğimizde çantalarla beraber gelirdik. Dinlenirdik. Oradan sonra evimize giderdik. Araba mı var? Nerede? Burada bizim hikayelerimiz var. Yaşanmışlıklarımız var. Farklı duygularımız var. Buradaki sorunları da biliyoruz. Çözümleri de biliyoruz. Eskiden bizim Almanya'dan gelsinler de bize giyilmiş kıyafet versinler diye bakıyorduk. Şu an hamdolsun herkes kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Şükür Cumhurbaşkanımız ülkeyi nereden nereye getirdi. Öyle bir liderimiz varki, öyle bir duruşu varki dünyayı titretiyor. Eskiden bizler yabancı ülkenin karşısında para almak için elpençe dururduk. Şimdi ülke nereden nereye geldi" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığı Tıskaoğlu, program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK