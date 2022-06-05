Tire'de 14 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde dostluk kazandı - Haberler

Tire'de 14 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde dostluk kazandı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, iki mahalle muhtarının ölümünden sonra 14 adayın dostluk ve kardeşlik içerisinde yarıştığı ara seçim düzenlendi. Seçimleri Akkoyunlu Mahallesi'nde Murat Kaya kazanırken, vefat eden babasının ardından aday olan Aykut Dağlı da Dere Mahallesi muhtarı seçildi.

İzmir'in Tire ilçesinde vatandaşlar, iki mahalle muhtarının ölümün ardından düzenlenen ara seçimler için sandık başına gitti. Akkoyunlu ve Dere Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilen seçimlerde toplamda 14 aday dostluk ve kardeşlik içerisinde yarıştı. Akkoyunlu Mahallesindeki muhtarlık seçimi, Murat Kaya ve Aziz Konç arasında gerçekleşti. Seçimi 147 oy alan Murat Kaya kazanırken, rakibi Aziz Konç ise 119 oy da kaldı.

Ölen babasının ardından muhtarlığa seçildi

Dere Mahallesi seçimleri ise kıyasıya mücadele ile geçti. Toplamda 12 adayın yarıştığı seçimi, babası Zihni Dağlı'nın ölümün ardından aday olan Aykut Dağlı kazandı. Dağlı, oyların 184'ünü alarak Dere Mahallesi muhtarlığına seçilirken, bin 257 seçmenin olduğu mahallede 807 oy kullanıldı. Bunların 771'i geçerli sayılırken, 36 oy ise geçersiz sayıldı.

"Babamın yolundan gideceğim"

Babasının ölümünün ardından aday olduğu muhtarlık seçiminden zaferle ayrılan Aykut Dağlı, "Muhtarlığı babamın kaldığı yerden devam ettireceğim. Bana oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. 12 adaylı bir seçime girdik. Demokrasi kazandı. Dostluk içinde bir seçim geçti. Adayların hepsi abim ve kardeşim gibi. Allah'ın izni ile bundan böyle Dere Mahallesi için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.