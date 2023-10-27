TİP Üyeleri KYK Yurdundaki Asansör Kazasını Protesto Etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi öğrenciler, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası nedeniyle Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini protesto etti.

KERİM UĞUR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyesi öğrenciler, Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası nedeniyle Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini protesto etti.

Aydın'da KYK kız öğrenci yurdunda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesini ve bazı öğrencilerin de yaralanmasını protesto etmek isteyen TİP İzmir üyesi öğrenciler, bugün Buca da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kız Yurdu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Yurdun önünde "Kaza değil cinayet! Katil KYK" yazılı pankart açan partili öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında şunları söyledi:

"Düşen asansör öğrencilerin uyarılarına, ısrarlarına ve bozuk olduğunu söylemelerine rağmen tamir edilmemiş. Öğrenciler, bozuk asansörü kullanmaya mecbur bırakıldı ve ölüme terk edildi. Bize açıklama borçlu olan Aydın Valisi Yakup Canpolat ise yalan söylemek ve suçu sıra arkadaşlarımıza atmak için yurdun önüne geldi ve sıra arkadaşlarını kaybeden öğrencilere polisi saldırttı. Barınamıyoruz, koğuştan farksız olan KYK yurtlarına hapsediliyoruz. Cemaat yurtlarında ölüme terk ediliyoruz, aç bırakılıyoruz. Geçinebilmek için çalışmak ve eğitimimizden vazgeçmek zorunda bırakılıyoruz. Kar etmek uğruna eğitimimizden, güvenliğimizden, barınmamızdan kısılan bu düzeni reddediyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz."