TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var ve biz buna talibiz

Dün akşam katıldığı yayında sert eleştirilerde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlerle ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı. Baş, "Halk, 4 kişiyle yaptığımız muhalefeti gördü. Diyoruz ki; bunu 14'e, 24'e, 34'e çıkarmanız bile bizim ana muhalefet olmamız için yeterli. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var ve biz buna talibiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün akşam Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. TİP lideri Baş, seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

"HALK 4 KİŞİ İLE YAPTIĞIMIZ MUHALEFETİ GÖRDÜ"

Seçimden sonra Türkiye'nin çok daha güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söyleyen Baş, "TİP olarak önümüzdeki seçimlere dair iddiamız şu: Halk, 4 kişiyle yaptığımız muhalefeti gördü. Diyoruz ki; bunu 14'e, 24'e, 34'e çıkarmanız bile bizim ana muhalefet olmamız için yeterli. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var ve biz buna talibiz. AK Parti'de iktidar nimetleri ortaklığı var. Belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yenilgileri yaşamış partilerle yan yana geliyor. Attan düşmüş gibi. TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti." dedi.

"15 MAYIS'TA UÇUŞLARI İPTAL EDELİM"

Ahbap Derneği'ne çadır satıldığının ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a seslenen Erkan Baş, seçimlerden sonrasını da işaret etti. 15 Mayıs günü yurt dışı uçuşlarının iptal edilmesi çağrısı yapan Erkan Baş, "Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs'ta uçuşları iptal edelim. Biz buradayız." ifadelerini kullandı.