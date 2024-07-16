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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ile G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi. Bolat, görüşmede Dünya Ticaret Örgütü'nün reform süreci ve adil bir uluslararası ticaret sistemi konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine geldiği İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Bolat, Villa San Giovanni şehrinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, zirvede de belirttiğimiz üzere Dünya Ticaret Örgütü'nün reform süreci noktasındaki beklentilerimizi dile getirdik. Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Bakanı Ömer Bolat Politika Güncel Haberler

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