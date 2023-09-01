Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Kars'taki programının ardından sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra helikopter ile Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'na geçen Bakan Bolat, sınır kapısındaki görevlilerce karşılandı. İncelemelerde bulunan Bakan Bolat, cuma namazı sonrası helikopterle Türkgözü Sınır Kapısı'na geçerek, buradaki açılış törenine katılacak.