Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Kars'taki programının ardından sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra helikopter ile Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'na geçen Bakan Bolat, sınır kapısındaki görevlilerce karşılandı. İncelemelerde bulunan Bakan Bolat, cuma namazı sonrası helikopterle Türkgözü Sınır Kapısı'na geçerek, buradaki açılış törenine katılacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Kars'taki programının ardından sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra helikopter ile Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'na geçen Bakan Bolat, sınır kapısındaki görevlilerce karşılandı. İncelemelerde bulunan Bakan Bolat, cuma namazı sonrası helikopterle Türkgözü Sınır Kapısı'na geçerek, buradaki açılış törenine katılacak. - ARDAHAN