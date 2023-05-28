Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Seçim sonuçları daha kısa sürede belli olacak

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, oy kullandığı Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda açıklamalarda bulundu. Muş, seçim sonuçlarının daha kısa sürede belli olacağını söyledi ve milletin iradesinin tecelli edeceğine inandığını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da oy kullanan Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, milletin iradesinin tecelli edeceğini ve sonuçların ilk seçimlere oranla daha erkenden belli olacağını söyledi.

Bakan Mehmet Muş, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 11.30'da Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda 1039 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Muş, sandıktan çıkacak sonucu beklemeye geçtiklerini ifade etti.

"Şu an söz millette"

Söz söyleme sırasının millette olduğunu dile getiren Mehmet Muş, "Hayırlısı olsun. Gördüğümüz gibi katılım da gayet iyi durumda. Çok sakin ve huzur içerisinde bir seçim, oy kullanma dönemi yaşıyoruz. Sandıklar kapandıktan sonra hızlı bir şekilde neticeyi alırız ve milletin iradesi tecelli etmiş olur. Ona göre de Türkiye'yi 2028'e kadar yönetim hükümeti tecelli etmiş olur. Şu an söz milli iradede. Hepimiz sandıktan çıkacak karara, kanaate ve iradeye saygı duyacağız ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

"Seçimler ilk seçimlerden daha kısa bir sürede belli olur"

Bu seçimin sonucunun 14 Mayıs'taki seçime oranla daha erken belli olacağını da vurgulayan Muş, "Geçen seçimlerde milletvekili seçimleri oy pusulası olduğu için oyların sayımı, dökümü biraz uzun sürdü. Bunda ise tek pusula ve 2 aday var. Bunun çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Birkaç saat içerisinde sonuçları alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN