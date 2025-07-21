Thomas J. Barrack, Suriye Hükümeti'nin Çabalarını Değerlendirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında, "Mevcut Suriye hükümeti, çok az kaynağa sahip yeni bir yönetim olarak, çeşitli toplumları bir araya getirmeye çalışırken ortaya çıkan birçok sorunu ellerinden geldiğince iyi şekilde yönetmeye çalıştı" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakanı Nawaf Salam ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Barrack toplantıda, yaklaşık 14 yıldır süren iç savaşın etkilerini hala yaşayan ve şu anda güneydeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi milisler arasındaki çatışmalarla sarsılan Suriye'nin birleştirilmesi için mevcut hükümet ile çalışmaktan başka bir "B planı olmadığını" söyledi. Thomas J. Barrack açıklamasında, "Her iki tarafın da yaptığı öldürmeler, intikamlar, katliamlar, katlanılamaz olsa da, bana göre, mevcut Suriye hükümeti, çok az kaynağa sahip yeni bir yönetim olarak, çeşitli toplumları bir araya getirmeye çalışırken ortaya çıkan birçok sorunu ellerinden geldiğince iyi şekilde yönetmeye çalıştı" dedi.

" İsrail'in müdahalesi çok kötü bir zamana denk geldi"

İsrail'in Suriye'deki askeri güçlere ve Şam'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına ilişkin konuşan Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "ABD'ye danışılmadı, ABD, bu karara katılmadı. Bu İsrail'in kendi kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirdiği bir mesele olduğundan, ABD'nin sorumluluğunda da değildi" diye konuştu. Barrack, İsrail'in müdahalesinin "çok karmaşık bir başka sayfa" açtığını ve "çok kötü bir zamana denk geldiğini" söyledi.

Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, ABD'nin İsrail'e Lübnan'daki Hizbullah'a karşı atacağı adımlarla ilgili hiçbir baskı yapmayacağını kaydederken, "ABD'nin, İsrail'e bir şey yapması için baskı yapma gibi bir görevi yok. ABD yalnızca etkide bulunabilir" ifadelerini kullandı. Barrack, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Lübnan'ın iç meselesi olduğunu, Washington'un bu konuda yalnızca bir arabulucu ve danışman olarak rol alacağını söyledi. - BEYRUT