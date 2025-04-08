Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım
2 Nisan'daki tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, günlerdir koruduğu sessizliğini bozdu. Ancak Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 Nisan tarihi için 'tüketim boykotu' çağrısında bulunmuştu.
DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Birçok ünlünün de destek verdiği boykot için çağrıda bulunan isimler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer almıştı. Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
İLK AÇIKLAMASINI YAPTI
Gelişmelerin ardından günlerdir sessizliğini koruyan Pusat, ilk açıklamasını bambaşka bir konuda yaptı. Ünlü oyuncu, X hesabı açarak kullandığı tek hesabın bu olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.