Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
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Yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla gönderdiği mesajda Terörsüz Türkiye sürecine ilikin "Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Gergerlioğlu, Demirtaş'ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Herkes için adalet, eşitlik ve demokrasi" mesajı veren Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş, bu uğurda mücadele etmeye ve 'barış' demeye devam edeceğini belirtti.

"BARIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır" diye Demirtaş'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Değerli vekilimiz Sn. Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler. Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere."

Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'dan açıklama

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYavuz:

yasin Börü’nün katili bu adam.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bırakılmamasının tek sebebi Erdoğan'ın planlarını sekteye uğratma tehlikesi

Yorum Beğen92
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Haber YorumlarıOzkan:

israrla barış diyorsunuzda elinizde silahla nasil olcak bu is

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme59
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

devlet Bahçeli bebek katilini yakında serbest bıktırır, Bahçeli acilen MHP den istifa edip ait olduğu DEM’in başına geçmelidir

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Teröristle pazarlık yapılacak, işin Türkçesi bu. Kimse bana artık kan dökülmeyecek analar ağlamayacak masalı okumasın. Terörü kurutmayı beceremediniz. kuş kadar pkk yı yok edemeyenler israile kafa tutuyor. Bu işte bir tezat var.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme23
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