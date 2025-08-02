Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

Yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Gergerlioğlu, Demirtaş'ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Herkes için adalet, eşitlik ve demokrasi" mesajı veren Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş, bu uğurda mücadele etmeye ve 'barış' demeye devam edeceğini belirtti.

"BARIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır" diye Demirtaş'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Değerli vekilimiz Sn. Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler. Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere."