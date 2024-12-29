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DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
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Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı

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DEM Parti'nin İmralı'daki görüşme sonrasında paylaştığı teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye destek çıktı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, dün gerçekleşen İmralı görüşmesi sonrasında beklenen açıklamayı bugün yaptı.

MESAJDAN DESTEK ÇIKTI

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajını paylaşan DEM Parti heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamadaki "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti'nin açıklamasının tamamı ise şu şekildeydi; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Kimler kimlerle beraber?

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Haber Yorumlarıtycoon null:

eğer CHP nin adı geçseydi sen trolleri gör nasıl yerden yere vururlardı, kendilerine olunca sesleri yok

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Haber Yorumlarıosman baglar:

yakında haber siteleri bu başlıkları atamayacak hükümet yasaklayacak

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıMustafa Yaşar:

Sade vatandaş bunları söylese 7 sülalesi cezaevine yollanır

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Haber YorumlarıMihlari:

bu iş badebıyıklıları kandırmaya benzemez, herkez aklını başına alsın... kundaktaki bebeğe kurşun sıktıran bu iti bırakmaya çalışmayın... bedelini ödeyemezsiniz...

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Rahat olun rahat seçimide garanti ettınız işde siyaset sen nelerre muhtaç ediyossun

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Haber YorumlarıHakan:

Şu andan itibaren terörist başı demeyecek miyiz sayın mı diyeceğiz? Bahçeli de sayın diyecek mi acaba ve bundan önce sayın dediği için hapse atılanlar ne olacak?

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