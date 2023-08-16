Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki son durumu değerlendirdi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye, Duhok'tan gelip Barzan'a kadar giden vadinin Türkiye tarafını hemen hemen kontrol altına aldı" Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Kilit...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki son durumu değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar : " Türkiye, Duhok'tan gelip Barzan'a kadar giden vadinin Türkiye tarafını hemen hemen kontrol altına aldı"

ANKARA - Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin, "Türkiye, Duhok'tan gelip Barzan'a kadar giden vadinin Türkiye tarafını hemen hemen kontrol altına aldı" dedi.

Mehmetçiğin, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı 18 Nisan 2022'de başlattığı Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik Pençe-Kilit operasyonu kararlılıkla devam ediyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki son durum hakkında İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki mücadelenin başarıyla devam ettiğini söyledi.

"Birbirlerini karşılıklı olarak destekleyen bir mağara ağı oluşturdular, bu ağla Türkiye'yi beklediler"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, geçen sene operasyonların Zap bölgesinde çok zor geçtiğini belirterek, "Çok şehidimiz oldu ama başardık Allaha şükür. Bölücü örgütün alan hakimiyetini orada kırdık. Orası onların terörün mağara konseptini uygulamaya koyduğu yer. Türkiye'nin geleceğini bildikleri için öyle bir hazırlık yaptılar ki, birbirlerini karşılıklı olarak destekleyen bir mağara ağı oluşturdular, bu ağla Türkiye'yi beklediler. Bizim bütün arama-tarama yaptığımız alanlarda, üs bölgesi oluşturmak için uçak harekatı yaptığımız alanlarda bizi teröristler bekliyordu. Onların mayınları, El Yapımı Patlayıcıları bekledi. Üs bölgelerini oluşturduk, hakim alanlarda arama-taramaya girdiğimiz zaman karşımıza yeni EYP'ler, mayınlar, pusular, tacizler çıktı. Yorgun olduğumuz zamanlarda sızmalarla, baskın girişimleriyle karşı karşıya kaldık. Daha hala mağaralara gelemedik. Mağaralar, tabanı, duvarı ve üstü bir şekilde patlayıcılarla donatılmış. Atlı, yedi çıkışları var. Mağaralarda sadece namlunun gözüktüğü mazgallar var. Kameralarla, telli hatlarla, foto kapanlarla donatılmış mağaralarla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

Ağar, kış şartlarının gelmesiyle birlikte geçen yıl bitmeyen harekatın bu bahar yeniden başladığını ve Metina bölgesinde yoğunlaşıldığını söyledi.

"Mağaraya operasyon yapmaya çalışıyorsunuz, arkanızdaki diğer mağaralardan taciz ateşi açıyor"

Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit bölgesini bırakmak istemediğini ve kendilerini burada köpürtmek istediklerini ifade eden Abdullah Ağar, şunları söyledi:

"Buralarda dönem dönem acılı fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Namlu namluya yapılan bir mücadele var. Silahlı İnsansız Hava Aracı var, savaş uçağımız var ama orası dağ. Orada her zaman iklim koşulları, hava koşulları değişir. Sis, pusu, yağış ve sıcaklık olur. Bunlar havadan desteği etkiler. Mağaradan çıkıyor, sızmaya çalışıyor. El bombası atıyor kaçıyor. Siz yardıma koşuyorsunuz, diğer taraftan pusu başlıyor, taciz ateşi başlıyor. Mağaraya operasyon yapmaya çalışıyorsunuz, mağaraya yüzünüzü döndüğünüzde arkanızdaki diğer mağaralardan veya yuvalandıkları yerlerden taciz ateşi açıyor. Bu risklerle mücadele bütün şehitlerimize ve gazilerimize rağmen büyük bir fedakarlıkla, başarıyla devam ediyor. Türkiye, Duhok'tan gelip Barzan'a kadar giden vadinin Türkiye tarafını hemen hemen kontrol altına aldı diyebiliriz."