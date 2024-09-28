Temel Karamollaoğlu: Toplumdaki Ahlaksızlıkları Eleştirdi

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Toplumun içindeki yaşantı akılalmaz, korkunç, ahlaksız bir boyut kazandı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi'nde Kadim Yurdu Açılış Töreni'ne katıldı. Karamollaoğlu, Türkiye toplumunu değiştirmek zorunda olduklarını belirterek, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Biz de 'Kimse bir şey diyemez, hakkı, hür değil mi' diyoruz. Sadece bu hürriyet hayvanlarda var ve hayvanlar bile böyle davranmaz. Toplumun içindeki yaşantı akılalmaz, korkunç, ahlaksız bir boyut kazandı. İnanan insanlar ise bunun karşısında aciz, işte bugün açılışını yaptığımız bu yurtta yetişen insanlar, bu problemleri ciddi olarak görecek ve tamiri için gayret sarf edecek. Ama önce üzerlerine düşen vecibeyi yerine getirerek başlayacak. İmam hatip okulunu, ilahiyatı bitirmiş, bazı görevler üstlenmiş, ücretinin karşılığında yeri geldiği zaman namaz kılabiliyor ama inancının gereğini yerine getirme noktasındaki acziyeti de gözlerden kaçmıyor. Türkiye genelinde imam hatip okullarının sayısı arttı. Aslında neredeyse bütün okullar, imam hatip okulu haline geldi. Böyle bir durum karşısında sokağa çıktığımızda; herkesin daha edepli ve camilerin de tıka basa dolu olmasını beklerdik. Böyle bir manzara ile karşı karşıya mıyız? Sokaktaki bu korkunç ahlaksızlık tablosu, bizi ne kadar rahatsız ediyor" dedi.

'ZULME KARŞI GELMEKLE ZULÜM ORTADAN KALKMIYOR'

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren Karamollaoğlu, "Dünyaya güya demokrasi, fikir hürriyeti, inanç hürriyetini getiren ülkeler, bu zulmü alkışlamakla kalmıyor, sonuna kadar da destekliyor. Şu anda İsrail'e karşı Hamas gibi kuruluşlar, kendilerini müdafaa edebilmek için tepki gösteriyorlar; ama bu zulmü durdurma imkanları yok. Başlangıçta çok daha feciydi, şimdi ise toplum alıştı. Her gün 30-40 kişi öldürüldüğü zaman, 'Eh bugün de o kadar fazla bir şey olmamış' diyebiliyor. Gazze'de 40 bin kişi hayatını kaybetti. Öyle bir vahşet yaşanıyor ki bu vahşetin içinde sadece çarpışanlar değil, yaralanıp hastaneye düşenler, hastaneler, okullar, mescitler, kiliseler maalesef paylarına düşeni alıyor. Hiçbir duraksama yok. Batı da ise herhangi bir tereddüt yok. Dünya yaşanan bu zulmü sadece seyretmekle yetiniyor. Biz de tepki gösteriyoruz, kınıyoruz, 'Kahrol düşman' demekle düşman ortadan kalkmıyor. Zulme karşı gelmekle zulüm ortadan kalkmıyor" diye konuştu.