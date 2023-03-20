Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Nevşehir İl Başkanı Simit'in cenaze törenine katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit'in cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde 65 yaşında vefat eden Simit için ikindi vakti Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Simit'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karamollaoğlu, aileye başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, Karamollaoğlu'nun yanı sıra, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, genel başkan yardımcıları Cafer Güneş ve Mahmut Arıkan, kentteki bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.