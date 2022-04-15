Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan ' Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nın bulunduğu 6'lı masada işlerin yolunda gitmediği yorumlarına sebep olmuştu.

KARAMOLLAOĞLU SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Gündem olan bu sözler sonrası Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak dün kullandığı ifadelere açıklık getirdi.

"ALTILI MASAYLA İLGİLİ FARKLI BİR FİKİR GÜNDEME GETİRMEDİK"

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, "ittifak içinde ittifaklar" olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik." dedi.

DP İLE İYİ PARTİ ARASINDA "İTTİFAK İÇİNDE BİR İTTİFAK"

Açıklamalarını sürdüren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

"BİR KAÇ AY SONRA DAHA RAHAT KONUŞABİLİRİZ"

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.

"OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!"