Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan " Üçüncü ittifak olabilir" sözlerine açıklık getirdi - Haberler

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Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan " Üçüncü ittifak olabilir" sözlerine açıklık getirdi

Haberler.com - Emre İliksiz - Politika
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Katıldığı bir canlı yayında "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" sözleriyle altılı masadaki durumla ilgili tartışma yaratan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sözlerine sosyal medyada yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmediklerinin altını çizen Karamollaoğlu, "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nın bulunduğu 6'lı masada işlerin yolunda gitmediği yorumlarına sebep olmuştu.

Gündem olan bu sözler sonrası Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak dün kullandığı ifadelere açıklık getirdi.

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, "ittifak içinde ittifaklar" olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik." dedi.

Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan ' Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi

Açıklamalarını sürdüren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz.

Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!"

Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan ' Üçüncü ittifak olabilir' sözlerine açıklık getirdi

Temel Karamollaoğlu, gündem yaratan Üçüncü ittifak olabilir sözlerine açıklık getirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Haberler

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