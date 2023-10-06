Televizyon programcısı Serhan Asker İzmir'de gözaltına alındı

Ankara'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelen ve havaalanında gözaltına alınan televizyon programcısı Serhan Asker, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışı konuşan Asker, "Bu tür durumlara hiçbir zaman enseyi karartmayacağız. Doğruları, gerçekleri söylemeye, konuşmaya yolumuz açık bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Ankara'dan yarın gerçekleştireceği televizyon program için İzmir'e gelen Serhan Asker, uçak piste indikten sonra iki sivil polis tarafından uçaktan alınarak havaalanında bulunan karakola getirildi.

Yaklaşık iki saat süren karakoldaki işlemlerinin ardından Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi'ne getirilen Asker, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asker'i adliyede CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Murat Bakan ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yalnız bırakmadı.

"ENSEYİ KARARTMAYACAĞIZ"

Adliye çıkışı konuşan Serhan Asker, "Halk TV web sayfasında daha önce çıkan bir haberle ilgili bir mahkeme kararının ifadesiyle ilgili bir sorundan dolayı havaalanında uçaktan, aprondan alınarak önce karakola karakoldan da adliyeye getirildik. Burada da Antalya'da açılan bir dava. Antalya'daki davayı yani bu takip eden savcı beyle buradan uzaktan yayınla bağlantı yaparak ifadem alındı, ifadeden sonra serbest bırakıldım. Tabi insan bu tür durumlarda şunu düşünüyor aileniz var aileniz acaba ne oldu diyerek büyük bir merak içerisine giriyor. Ama sağ olsun işte işlemler hızlıca sürdürüldü ve serbest bırakıldım. Çok da önemli bir şey değilmiş ama yani uçaktan alınmanız, uçaktan alıkonulmanız herkesin içinde sizi almaları hoş olmuyor. Biraz gururunuz inciniyor. Belki de bunu yapmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum. Ama geçti. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ayşenur Arslan daha önce işte Merdan Yanardağ, biz gazeteciler tabi alıştık bu tür durumlara hiçbir zaman enseyi karartmayacağız. Doğruları, gerçekleri söylemeye, konuşmaya yolumuz açık bir şekilde devam edeceğiz. Biz yarın kaldığımız yerden Görkemli Hatıralar'a devam edeceğiz. Edebiyat kültür sanat, felsefe, tarih diyeceğiz ve bu şekilde yol alacağız. Bu ülkenin aydınlanmasına ufacık da olsa bir katkımız olsun" dedi.

"YASA BNE OLURSA OLSUN UYGULAYICI ÖNEMLİ"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise "Bu tamamıyla hukuksuz alınmış, incelenmemiş bir dosyadan dolayı en temel hak, özgürlük hakkıdır. Daha büyük bir hak yok. Özgürlüğü, kısa sürede olsa sevgili Serhan'ın elinden alınmış oldu. Bu dosyayı incelemiş olsaydı doğru düzgün savcı hiç böyle bir şey yaşanmayacaktı. Ama yaşandı. Bizim üniversitede hocalarımız söylediği bir şey var. İyi yasalar kötü uygulayıcılar elinde kötü yasa olur. Kötü yasalar iyi uygulayıcılar elinde iyi yasa olur. Yasa ne olursa olsun uygulayıcı önemli. Ama burada bir şey dikkat çekmek isterim. Serhan Asker burada özgürlüğü elinden alınmışken bile Görkemli Hatıralar'ı düşünen tutkulu bir gazeteci. Az önce de gördünüz. Kendisiyle ilgili durumu izah ettikten sonra yine Görkemli Hatıralar diyor. Mesleğini böyle tutkuyla yapan, aşkla yapan bir insan şu an beraberiz. Geçmiş olsun" diye konuştu.