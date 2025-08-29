TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de

TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan programında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve iki amiralin masa taşıma görüntüleri büyük tartışma yarattı. Kimileri durumu eleştirirken, kimileri doğal bir an olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı. Etkinlikte savunma sanayisinin gelişimi hakkında konuşma yapan Erdoğan'ın ardından sahnede yaşanan bir an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAHNEDE MASA TAŞIDILAR

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki iki amiral, sahnede masa taşıdı. Bu anlar, etkinliği takip eden kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, bakan ve amirallerin masa taşırken görüntülenmesini eleştirirken, bazıları da olayın doğal bir akış içinde gelişmiş olabileceğini savundu.

ERDOĞAN NE MESAJ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinin önemini ve gelişimini işaret ettiği konuşmasında "İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Sen:

Masa üstündeki gemiye dikkat edin bence Konuyu saptırmayın.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBasin:

Ahaha :) iyi artik " maket " italyan urunu" vileda sapi " demiyor sülükler..artik izleyip pusuda yatiyolar cakallar hata yapsinlar diye

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakışıklı Komutan:

İsrail Gazze'de kıyım yapıyor ağa millete hava atıyor.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Gemi maketini taşıdıktsn sonra Reisinizin gözlük camlarını ve ayakkabılarına da iki fırça çekip parlatsaydınız.. :)) Saddam Hüseyin bile böyle bir şey yapmamıştı. Allah mustehakınızı versin emi :))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

KOMUTANLAR ORDULARININ NE KADAR GÜÇLENECEĞİ DUYGUSUNU YAŞAMIŞ OLMALARINDAN DOLAYI İNSANLAR NE DERSE DESİN BU KOMUTANLAR ÖYLE MERHAMETLİKİ CEPHEDE HERŞEYİ OMUZLARINDA TAŞIYACAKLARINA ÇOK EMİNİM VAR OLSUNLAR RABBİM AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
