TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı. Etkinlikte savunma sanayisinin gelişimi hakkında konuşma yapan Erdoğan'ın ardından sahnede yaşanan bir an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAHNEDE MASA TAŞIDILAR

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki iki amiral, sahnede masa taşıdı. Bu anlar, etkinliği takip eden kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, bakan ve amirallerin masa taşırken görüntülenmesini eleştirirken, bazıları da olayın doğal bir akış içinde gelişmiş olabileceğini savundu.

ERDOĞAN NE MESAJ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinin önemini ve gelişimini işaret ettiği konuşmasında "İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor" dedi.