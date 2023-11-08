Tekirdağ'da AK Parti'li Belediyeler İsrail Menşeli Ürünleri Boykot Etti

TEKİRDAĞ'da Ak Parti'li 4 ilçe belediyesi, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail menşeili ürünleri boykot kararı aldı. Belediyelerin iştiraklerinde İsrail menşeli ürünler depolara kaldırıldı.

Tekirdağ'da Ak Parti'li, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Kapaklı ilçe belediyeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in ürünlerini ve İsrail'e desteklerini açıklayan markaların satışlarını yapmama kararı aldı. AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, İsrail'in Gazze'deki masum insanları, çocukları katletmesine AK Parti teşkilatları ve belediyelerin sessiz kalmadığını belirterek, "AK Parti Tekirdağ teşkilatı olarak Filistin halkının yanında duruyoruz ve katil İsrail yönetiminin Gazze'deki insanlık dışı katliamlarını ve soykırımını lanetliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu boykot hareketini genişletmek ve bir kartopu etkisi yaratmak adına desteğe çağırıyoruz" dedi.

Karar üzerine Süleymanpaşa Belediyesi'nin iştiraki Paşa kafelerde, İsrail menşeli ürünler dolaplardan indirilerek depolara kaldırıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Gazze'de yapılan soykırım durana kadar satışları yasakladıklarını söyledi. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadıklarını ifade eden Uzunlar, "7 Ekim'den bugüne devam eden bir katliam var. Dünyanın gözü önünde, insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Süleymanpaşa belediyemizin iştiraki olduğu Paşa kafelerde İsrail'i destekleyen veya İsrail menşeli her ürünün satışını yasakladık. Bugünden itibaren bunları kendi Paşa kafelerimizden kaldırdık satılmayacak. İl Başkanlığı'nın himayesinde AK Parti belediyesi kendi iştiraki olan şirketlerinde ürünleri yasakladık ve kaldırdık" diye konuştu.