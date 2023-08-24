Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Albayrak ve Soytürk görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti. Albayrak, Vali Soytürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti ve Tekirdağ'a yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Soytürk ise Albayrak'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Marmaraereğlisi Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Halil Kapar da Vali Soytürk'ü ziyaret etti.