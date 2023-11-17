Tekirdağ Barosu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına suç duyurusunda bulundu

TEKİRDAĞ Barosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, "Türk Ceza Kanunun 13'üncü maddesine dayanarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na biraz önce suç ihbarında bulunduk" dedi.

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa verdikten sonra bir açıklama yaptı. Gürcün, Tekirdağ Barosu ve onu oluşturan avukatlar olarak İsrail'in işlediği insanlık suçuna sessiz kalmadıklarını kamuoyuna duyurmak ve her ne şartta olursa olsun insan haklarını savunmaya ve korumaya devam edeceklerini dile getirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'de meşru müdafaa iddiasıyla Filistin halkına yönelik acımasız ve orantısız bir saldırı başlatıldığını hatırlatan Gürcün, "42 gündür devam eden bu saldırılar dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırıma dönüşmüş durumdadır. İsrail'in orantısız güç kullanarak sivillere, hastanelere saldırması ayrıca Gazze'deki Filistinliler 'in elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek sivilleri topluca yerlerinden ayrılmaya, yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlaması, açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail'i uluslararası ceza hukukunda savaş suçu olarak tanımlanan birçok eylemin faili haline getirmektedir" dedi.

Gürcün, dünyanın gözü önünde cereyan eden insanlık suçuna halklarının protestolarına rağmen onlara kulak vermeyen devletlerce sessiz kalınarak, harekete geçilmeyerek ortak olunması tüm insanlık adına kaygı ve utanç verici olduğunu dile getirdi.

'TÜRK KANUNLARI UYGULANABİLİR'

Çocukların gözyaşları ile bulanan, feryatları ile çınlayan topraklarda olan bitenler karşısında işlenen suçlardan birisi de susmak olduğunu aktaran Gürcün, "Soykırım ve insanlığa karşı suçların vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde de Türk Kanunlarının uygulanabileceği ve Türk mahkemelerinde yargılama yapılabileceğinin düzenlendiği, Türk Ceza Kanunun 13'üncü maddesine dayanarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na biraz önce suç ihbarında bulunduk" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER YOK SAYILIYOR'

Gürcün, Filistin ve İsrail arasında başlayan ve insanlığın acı tecrübelerinden damıtılarak bir araya getirilen evrensel hukuk kuralları çerçevesinde oluşturulan uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasının sıradanlaştığı bir biçimde kadın, bebek, çocuk, genç, yaşlı hasta ayrımı yapılmaksızın tüm dünyanın gözü önünde sivil insanların katledilmesine ve insanlığın adeta ayaklar altına alınmasına artık bir son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"21'inci yüzyıl, tarihe İsrail'in insanlığa karşı işlediği bu suçlara karşı dünyanın izlemekle yetindiği bir zaman dilimi olarak geçmemelidir. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşları acil inisiyatif alarak insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı temelinde saldırıların sonlandırılması için harekete geçmeye ve İsrail hakkında caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Başta silahsız kadınlar, çocuklar, yaşlılar olmak üzere sivil halka, hak örgütlerine ve hukuk kurumlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun evrensel hukuk prensiplerine uygun şekilde hareket etmek, insan haklarını savunmak ve korumak temel yaklaşımımızdan ayrılmayacağımızı yineliyor tüm hukuk kurumlarını ve sivil toplumu yaşanan bu dram karşısında yan yana olmaya çağırıyoruz."