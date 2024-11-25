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Ordudan ihraçları istenen teğmenlerin komutanı görevden alındı

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Kara Harp Okulu mezunu teğmenler hakkında yürütülen disiplin soruşturmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken; teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındı. Görevden alınan binbaşının veda mesajı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş; mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı.

VEDA MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Teğmenlere ilişkin tartışma devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Terkoğlu, katıldığı bir televizyon programındateğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. görevden alındığını söyledi.

Binbaşının teğmenlere sahip çıktığı suçlamasıyla görevden alındığını ve yıllardır atama yapılmayan bir kadroya görevlendirildiğini belirten Terkoğlu, Binbaşı S.İ.'nin, sitem dolu bir mesajla veda ederek ortak gruplardan ayrıldığını yazdı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre binbaşı şunları yazdı:

"An itibarıyla ...'ya görevlendirildim. Sebep olarak teğmenler ile ilgili bir durum olduğunu değerlendiriyor ve biliyorum. Komutanlık makamı tarafından teğmenlere sahip çıktığım onları tebrik ettiğim yönünde değerlendirme oldu. Şunun bilinmesini isterim ki...buradan haykırıyorum. Ben teğmenlerden önce de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeri idim şimdi de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeriyim. Bu vatanı kuran bize emanet bırakanların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilse idim yine yapardım. Çizgimden bir an olsun sapmayacağım.

WhatsApp profilimde de yıllardır yazdığı gibi 'Herkes hak ettiğini bir gün alır' diyor ve hepinize hayırlı görevler diliyorum."

Ordudan ihraçları istenen teğmenlerin komutanı görevden alındı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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