TDT 13'üncü Zirvesi kapsamında, Ankara'da Türk Dünyası Diyalog Forumu düzenlenecek

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Türk Dünyası Diyalog Forumu' başlıklı uluslararası forum gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 30-31 Ekim tarihlerinde 'Fikirden Diyaloğa, İleri' teması ile gerçekleştirilecek olan forum ile Türk dünyası halkları arasındaki kültürel etkileşimin ve ortak hafızanın güçlendirilmesi, TDT üye ve gözlemci üye ülkeler arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğinin artırılması için kapsayıcı bir platform oluşturulacak.

Forumda eş zamanlı olarak panel oturumlarına, yuvarlak masa toplantılarına, çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ve sergilere yer verilecek. Forum kapsamında, Türk dünyasının siyasi, ekonomik, toplumsal ve çeşitli stratejik alanlardaki potansiyelinin değerlendirilmesi ve ortak hedeflerinin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede, parlamenter diplomasinin rolü, kadınların diplomasi, kamu yönetimi, medya ve sivil toplum alanlarındaki temsili ve etkinliği ve değişen küresel düzen içerisinde Türk dünyasının stratejik öncelikleri ile jeopolitik konumu değerlendirilecek.

Türk dünyasının enerji kaynakları, Asya ile Avrupa arasında ulaştırma ve ticaret hattına dönüşme potansiyeli, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları ve ortak kalkınma projeleri aracılığıyla toplumsal refahın artırılması ele alınacak. Ayrıca, Türk dünyasında medya ve iletişim alanlarında mevcut durum, stratejik iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka, ortak yayıncılık platformları ve medya girişimlerinin oluşturulması imkanları da gündemde yer alacak. Bunun yanı sıra, Türk dünyasının ortak dil ve hafızası, kültürel birikimi ve sanat mirası, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ile Türk diasporasının mevcut durumu değerlendirilecek. Son olarak Türk dünyasında üniversiteler, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri arasında ortak bir bilgi ve düşünce ekosisteminin kurulması ile TDT çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi konuları ele alınacak.

2 gün boyunca devam edecek Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun Türk dünyasından üst düzey bürokratları, iletişim ve medya profesyonellerini, akademisyenleri, düşünce kuruluşlarını, bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren isimleri aynı platformda buluşturarak disiplinler arası bir diyalog ortamı oluşturması bekleniyor.

Forum marjında ayrıca kültürel diplomasi etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede, fuaye alanında TDT üye ve gözlemci üye ülkelerin kültürel ve tarihi zenginliklerini yansıtacak sergilerin ve kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi, temaya uygun stantların ve deneyim alanlarının kurulması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı