TDP lideri Sarıgül'den NATO konusunda parlamentoya 'olağanüstü toplantı' çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu hafta yapılacak NATO toplantısı öncesi parlamentoya 'olağanüstü toplantı' çağrısı yaparak "NATO toplantısına gitmeden önce hükümetin değil, iktidarın değil, devletimizin elini güçlendirmek için parlamento derhal olağanüstü toplantıya çağrılmalı" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde yaptığı basın açıklaması ve sonrasında gelişen olaylar ile NATO toplantısına değindi.

"Türk bayrağını yere düşürmeden cennet vatanımıza döndük"

Yunanistan Başbakanına ve halkına seslenmek amacıyla Atina'ya gittiklerini hatırlatan Sarıgül, Türkiye'nin barışçıl bir ülke olduğunu, Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiğini anlattı. Sarıgül, "Bizim amacımız barıştı ama grubun amacı bayrağımızı ve bizi küçük düşürmekti. Şükürler olsun ki; dik durduk, gururlu ve onurlu olduk, Türk bayrağını yere düşürmeden cennet vatanımıza döndük. Yunanistan Parlamentosunun önünde tarihi bir uyarı görevimizi yaptık. Atina'da söyledim, bugün burada Ankara'da tekrar ediyorum. Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği hedef barıştır. Gelin Ege'nin iki kıyısındaki iki güzel millet olarak Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelmeyelim. Ege Denizi barış denizi olsun, sevgi denizi olsun, özgürlüklerin denizi olsun" diye konuştu.

TDP lideri Sarıgül'den parlamentoya 'olağanüstü toplantı' çağrısı

Yunanistan'ı ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'i son bir kez daha uyardığını ifade eden Sarıgül, Amerika'dan dost olunmayacağı vurgusu yaparak, "Ukrayna, NATO'nun ve Amerika'nın oyununa geldi. İçinde bulunduğu durum hepimizi üzmekte. Miçotakis, lütfen altını çiziyorum, Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelme. Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Amerika'dan sana dost olmaz. Bu vesileyle parlamentodaki bütün siyasi partilere son uyarımı bugün yapıyorum. Parlamentodaki bütün siyasi partilere, özellikle muhalefet partilerine bugün ülkem adına tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Bu hafta NATO toplantıları yapılacak. NATO toplantısına gitmeden önce hükümetin değil, iktidarın değil, devletimizin elini güçlendirmek için parlamento derhal olağanüstü toplantıya çağrılmalı ve hükümete şu konularda yetki verilmeli: 6,5 milyon mültecinin 28 tane NATO üyesi Avrupa Birliği ülkelerine eşit oranda dağıtılması şartıyla hükümete tam yetki verilmesi, iki ülkenin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi. Bu iki konuda hükümete tam yetki verilmeli" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika