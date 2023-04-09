TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinde Erzincan 1. sıradan aday gösterildi

CHP Genel Merkezi'nin YSK'ya teslim ettiği milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e de yer verildi. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası kendisine desteğini açıklayan Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterildi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, siyasi partiler de milletvekilli aday listelerine son haline getirerek YSK'ya teslim etti.

ERZİNCAN 1. SIRADAN ADAY OLDU

CHP'nin listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e de yer verildi. Sarıgül, Erzincan 1. sıradan aday oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Partisi'ne ziyarette bulunmuştu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Sarıgül, " Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtmişti.