TBMM'yi karıştıran 15 Temmuz iddiası! Efkan Ala'nın yanıtı hayli sert oldu

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala arasında "15 Temmuz tartışması" yaşandı.

İDDİAYI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Ala'nın bütçe üzerine konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erol Mütercimler'in ortaya attığı daha sonrasında ise hata yaptığını kabul ederek iddianın doğru olmadığını açıklayan Erol Mütercimler'in 15 Temmuz ' Gürcistan' iddiasını yeniden gündeme getirdi.

CHP'li Emir, "Arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. O paçavra iddianameye güveniyorsanız, olmayan delillere güveniyorsanız TRT'de yayınlarsınız, tüm millet görür. Ama masumiyet karinesi diye bir şey var. Yoksa tabii ki yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Biz yargılanmak isteriz bağımsız mahkemelerde. Öyle yeni mahkeme kurmayacaksınız. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sayın Ala masumiyet karinesine o kadar inanıyorsanız birisi de gelir size '15 Temmuz'da Gürcistan hava sahasında 2 saat 15 dakika dolaştınız mı' diye sorar?" ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA'DAN SERT CEVAP

Emir'in iddiaları üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan söz isteyen Efkan Ala, iddialara çok sert sözlerle cevap verdi. Ala, 15 Temmuz gecesi özel bir uçakla Gürcistan hava sahasında uçtuğu iddialarına "Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir." dedi

Ala, CHP'li Emir'e cevap verdiği sözlerinde şu ifadeleri kullandı; "Erzurum Havalimanı'ndan 21.25'te Türk Hava Yolları tarifeli uçakla kalktık, saat 22.45'te Ankara'daki havalimanına indik. Ama darbe girişiminden hiç haberimiz yok. Havaalanına indiğimizde milletvekili kardeşlerimiz oradaydı. İndikten sonra saat 23.00 civarı bütün birimlere talimat verdik. O sırada Hakan Fidan beni aradı. Darbe girişimi olduğunu ondan öğrendik. Daha uçağın kapıları açılmamıştı. Sonra havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak bütün süreci yönettim. Şimdi size şunu soruyorum. Ayrıca Gürcistan bunların merkeziydi, insan kaçacaksa da oraya kaçmaz. Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Şimdi bu durum burada sonlansın. FETÖ yalanını size söylemek hiç yakışıyor mu?"

EROL MÜTERCİMLER DE YANLIŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

CHP'li Emir'in Gürcistan iddiasını 2017 yılında ilk gündeme taşıyan Erol Mütercimler bile doğru olmadığını kabul etmişti. Mütercimler, 13 Ekim 2017'de Meltem Tv'de katıldığı bir televizyon programında Efkan Ala'nın kendisini aramasının ardından kendisine hak verdiği ve iddianın doğru olmadığını açıklamıştı. Mütercimler, iddianın 2 AK Partili vekilden gelmesinin ardından doğrulatma gereği duymadığını ve bu konuda hata yaptığını kabul etmişti.