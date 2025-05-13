TBMM'ye 3 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu
CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM'ye ulaştı ve Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
TBMM Başkanlığı'na, 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika