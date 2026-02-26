Haberler

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

Güncelleme:
Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyon Başkanı Fatih Dönmez ve diğer üyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

