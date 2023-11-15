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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, ayrıca diğer kurumların bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporlarını da ele alacak.