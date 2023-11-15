TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, ayrıca diğer kurumların bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporlarını da ele alacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonun bugünkü toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.