TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı'nın 2024 bütçesi görüşülmeye başlandı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
Kaynak: AA / Politika