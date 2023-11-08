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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı'nın 2024 bütçesi görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.