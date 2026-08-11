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Akar'dan şehit aileleri ve gazilere tam destek sözü

Akar'dan şehit aileleri ve gazilere tam destek sözü
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Akar, yasalaşan hak düzenlemesinin ardından eksiklerin giderileceğini ve devletin şehit aileleri ile gazilere sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcilerini ağırladı.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede katılımcılar, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanuna ilişkin görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Katılımcıları tek tek dinleyen Akar, şehit aileleriyle gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını, imkanlar çerçevesinde tüm eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını anlattı.

Görüşmenin ardından katılımcılarla TBMM Şeref Kapısı'ndaki merdivenlerde fotoğraf çektiren Akar'a, çiçek takdim edildi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, haklarına yönelik düzenlemenin yasalaşması dolayısıyla gazilerin teşekkür ettiğini aktardı.

Derneklerin temsilcileriyle konuştuklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olan sıkıntıların büyük bir bölümünü giderdiğimizi fakat daha eksiklerin, ihtiyaçların olduğunu arkadaşlarım ifade ettiler. Bu konuda eldeki imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün problemlerin çözülmesi konusundaki direktiflerini esas alarak bu sorunların çözülmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaten esasen şu anda bizim geçmişten yaptığımız çalışmalarla olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var. O tekliflerimizi daha sonra daha da geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla konuşarak, görüşerek, ikna ile izahla belli bir noktaya gelmek suretiyle tekrar bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için hep beraber gayret göstereceğiz."

Devletin niyetinin önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıktığından kimsenin şüphesi olmasın. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Lafta değil, sözde değil, gerçekten böyle. Biz bunu inanarak söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile komisyon üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de katıldı.

Kaynak: AA
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