Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir

Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bingöl'de düzenlenen 'Türkiye'de ve bölgemizde güvenlik meseleleri' programında, PKK ve YPG'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurguladı. Terörle mücadele konusunda birlik ve beraberlik mesajı veren Akar, Türkiye'nin terör belasından kurtarılması için el birliğiyle çalışılacağını ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Bingöl'de panele katıldı

Akar: "Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse, PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin, Zazaların temsilcisi değildir"

"El birliği, gönül birliği ile terör belasından, milletimizi, 86 milyonu kurtaracağız"

BİNGÖL - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl'de katıldığı bir programda, "Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse, PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin, Zazaların temsilcisi değildir" dedi.

Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda düzenlenen ' Türkiye'de ve bölgemizde güvenlik meseleleri' programına katıldı. Burada konuşan Akar, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın her yerinde gerilimlerin olduğunu belirten Akar, " Bunların ne zaman çatışmaya dönüşeceği belli değil. Bunların en yenisi Hindistan Pakistan. Biz hiçbir şekilde provokasyona gelmeyeceğiz, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kuşbakışı baktığımızda güneyimizde İsrail'in soykırımını görüyoruz. Yukarı baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız"

PKK'nın YPG'den hiçbir farkının olmadığını anlatan Akar, konuşmasına şöyle devam etti: "PKK eşittir YPG, YPG eşittir PKK. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse, PKK da YPG'de hiçbir şekilde Kürtlerin Zazaların temsilcisi değildir, bunu bilmemiz lazım. Biz tek yüreğiz, bunun en basit kanıtı şehitlikler. Gidin bakın Çanakkale'ye, o şehitliklerde bütün coğrafyadan insanlar var. Bu devleti beraber kurduk, bizim devletimiz. Birliğimizi kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Devlet Bahçeli ile başlatılan, Cumhurbaşkanımız ile yürütülen Cumhur İttifakının, devletin iradesi var. Devlet diyor ki örgütü feshedin, silahları bırakın. Herkes elini taşın altına koysun, bu amacın gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız. El birliği gönül birliği ile terör belasından asli milletimizi 86 milyonu kurtaracağız. Burada taviz al ver yok. Bu konuda herkes ağzından çıkanı kulağı duyacak. Hiçbir şekilde Mehmetçiğimize, jandarmamıza, polisimize korucumuza laf söyletmedik söyletmeyiz. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye için ne lazımsa yapılacak, bunun lamı cimi yok, bu beladan milletimizi kurtaracağız. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var, bunu herkes kafasına soksun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - Politika
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Karşıyakalı taraftarlardan tam destek! Cezaya rağmen binlerce bilet talebi

Seyircisiz oynama cezasına rağmen o maça binlerce bilet talebi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Türk askerlerinden büyük başarı! Uluslararası yarışmada ilk üçü kimseye bırakmadılar

İlk üç sırayı kimseye bırakmadılar! Türk askerlerinden büyük başarı
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.