Akar'dan ABD ziyareti açıklaması: Yapıcı ve çözüm odaklı görüşmeler yaptık

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, komisyon üyeleriyle gerçekleştirdikleri ABD Temsilciler Meclisi ziyaretine ilişkin, "Önemli görüşmeler yaptık, yapıcı, çözüm odaklı bir yaklaşım gördük. Bu şekliyle görüşmeleri tamamladık. Meseleyi başka yönlere çekmek, gerçek olmayan şekillerde birtakım ifadeler, yorum ve bilgiler vermek, algı oluşturacak şekilde konuşmak, görüşmek hiç yakışık almıyor." dedi.

Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyonun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin doğru olmayan haber ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

ABD ziyaretinin şahsi bir ziyaret olmadığını vurgulayan Akar, bunda eleştirilecek bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ziyarette, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğince uzun zaman önce planlanan görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerin resmi olarak tutanak altına alındığını ifade eden Akar, heyette, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yer aldığını, ABD Temsilciler Meclisinde görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisinden İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve NATO PA Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Mike Turner ile bir araya geldiklerini ifade eden Akar, "Türkiye-ABD ilişkilerinde çok önemli rolleri olan ve bizim sorun sahalarımızda geniş söz yetkileri olan komite başkanlarıyla görüştük." diye konuştu.

Görüşmelere dair bilgi veren Akar, yaptıkları temaslarda Türkiye'nin güvenliği, savunma sanayi, NATO ile ilişkiler, terörle mücadele, F-35 Programı, CAATSA yaptırımları başta olmak üzere Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla ifade ettiklerini vurguladı.

Akar, "Önemli görüşmeler yaptık, yapıcı, çözüm odaklı bir yaklaşım gördük. Bu şekliyle görüşmeleri tamamladık. Meseleyi başka yönlere çekmek, gerçek olmayan şekillerde birtakım ifadeler, yorum ve bilgiler vermek, algı oluşturacak şekilde konuşmak, görüşmek hiç yakışık almıyor." ifadelerini kullandı.

"Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak muhatabımız oldu"

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile de görüştüklerini söyleyen Akar, iki ayağı ampute Mast ile görüşmesine yönelik yapılan eleştirilerin sorulması üzerine, görüşmeyi başka noktalara çekmenin iyi niyetli olmadığının altını çizdi. Akar, şöyle konuştu:

"Bizim muhatabımız olmasının nedeni Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olması. Görüşmemizin tamamında da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak muhatabımız oldu. Ülkemizin hak ve menfaatlerini olabildiğince açık, net bir şekilde savunurken bunu alıp başka yerlere getirmek ne kadar iyi niyetli, ne kadar uygun, ne kadar gerçeklere uyar kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Şehit yakını ve gazilere yönelik kanun teklifi hazırlıklarına ilişkin soru üzerine Akar, Komisyonun şehit aileleri ve gazilerin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Akar, şöyle devam etti:

"İlgili kurumlarla bugüne kadar 28 toplantı yaptık. Çok teferruatlı çalışmalar oldu. Diğer taraftan da gazilerimizle, derneklerle, vakıflarla görüştük. Münferit olarak gazilerimizi, şehit ailelerimizi dinlemek suretiyle onların ihtiyaç ve taleplerini tam olarak en iyi şekilde karşılamak için gayret göstermeye devam ediyoruz. Herhangi bir şekilde yavaşlamamız, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermememiz gibi bir şey asla söz konusu değil. Bunlar gerçekten yakışık almıyor. Bu aynı zamanda şehit ailelerimizi ve gazileri de rencide ediyor. Birkaç kişinin yanlış birtakım girdisiyle, bilemediğimiz birtakım siyasi, şahsi hesaplarla, kendi ihtirasları doğrultusunda yaptıkları yorumlar hiç uygun değil. Bu, bizim bir milli meselemizdir, esas konudur."

"Gaziler arasında ayrım yapıldığı" iddiasının hatırlatılması üzerine Akar, "Bizim çalışmalarımızda böyle bir şey asla söz konusu değil. Olayı biz bir bütün olarak ele alıyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bütün olarak ele alıyoruz. Onların hayatlarını rahatlatmak için ülkemizin imkanları ölçüsünde, onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA