Haberler

TBMM Komisyonu İmralı'ya Gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmeyi kararlaştırdı. Komisyon toplantısında, yapılacak çalışmalar ve rapor taslağı görüşüldü.

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı hatırlatıldı.

Toplantının birinci kısmında komisyon üyelerinin bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı

İstanbul'u terk etti, yeni mesleği şaşırttı: Bunu nerede yapacaksın?
Branş farklı küstahlık aynı! Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

Branş farklı küstahlık aynı! Fenerbahçe maçında büyük provokasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.