TBMM Komisyon Toplantısı Sonuçlandı

KOMİSYON TOPLANTISI SONA ERDİ

Baro başkanlarının yaptığı açıklamaların ardından milletvekilleri, komisyonun yaptığı çalışmaları değerlendirdi ve komisyonun işleyişine ilişkin önerilerde bulundu. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş milletvekillerinin açıklamaları ile ilgili, "Kendinize haksızlık etmeyin. Burada 6 toplantı boyunca muazzam bir mesai ortaya konuldu. Ayrıca bu toplantıların sonunda her birinizden ve tüm partiler vasıtasıyla çok fazla sayıda talep, istek ve teklifler geldi. Dolayısıyla komisyon hani o meşhur bir tabir ile söyleyeyim; komisyon gündemine hakimdir. Arkadaşlarımız ciddi bir mesai, her biriniz ayrı bir mesai yürütüyorsunuz. Ben tekraren bir şeyi söylemek isterim; bu komisyon siyasi partilerin güçlerini ortaya koyduğu bir komisyon değildir. Bir kez daha çok net söylemek istiyorum; mesele sadece bir yasa çıkarmak olsaydı zaten iktidar cenahının buna sayısı yeter, istediği yasayı bir veya 2 saatte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarırdı. Değerli arkadaşlar burada, bu konu bir devlet meselesi midir, değil midir? Endişesinin sürdürülmesini asla doğru bulmam. Bu konu en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin bütün ilgili birimlerinin benimsediği milli bir sorumluluk olarak kabul ettiği bir süreçtir. Süreç böyle başladı" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZ, SÜRECİ MİLLET ADINA TAKİP ETMEK'

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bu konularda eğer bir tereddüt olursa bir adım ilerleyemeyiz. Bu mesele bir devlet politikasıdır. Peki bizim işimiz ne? Bizim işimiz sahaya çıkıp, kaç tane silahın nereye bırakıldığını ölçmek değildir, bizim işimiz devlet politikası olan bu konuyu millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır. Bu komisyon bu görevini şu ana kadar fevkalade bir şekilde başarıyla bugüne kadar sürdürdü. Bu masanın etrafına bakıyorum ve her birinizi çok yakından tanıyorum, burada daha da yakından tanıyoruz. Siyasi fikirleriniz A ve Z kadar birbirinden uzak olabilir ama bu masadaki 51 kişinin hepsi bu sorunun çözülmesini, bu memlekette bir daha insanların evlatları için ağlamamasını, terör konusunun Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkması için niyetli olarak konuşuyoruz. Zaten böyle bir niyet olmasa kimse bu masada oturmaz. Dolayısıyla bizim temel meselemiz devlet politikası olarak başlatılmış olan bu süreci millet adına takip etmek ve sonuçlandırmak."

'ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ'

Kurtulmuş, komisyon toplantılarında lüzumsuz tartışmaların yaşanmadığını ve sorunları çözme niyetini ortaya koyduklarını kaydetti. Kurtulmuş, "Bunu gerçekleştirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu süre içerisinde tekraren söylüyorum; sürecin olmasını isteyenler gibi olmamasını isteyenler de var. Ancak en büyük artımız, bizatihi bu masanın etrafında bunun siyasal bir düzlemde ele alınıyor olmasıdır. Esasında devlet bu meseleyi isterse kamu bürokrasisi vasıtası ile yürütebilir, sürdürebilir ama bunun üstüne mutlaka toplumsal rızanın sağlanabilmesi için farklı kesimlerin mutlaka dinlenmesi lazım. Başından beri dikkatini çektiğimiz konulardan birisi ise meselenin siyasi magazin haline döndürülmesi tehlikesidir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; bazen ister istemez televizyonlara bakıyorum. Bazı kişilerin bu işi nasıl da kolay bir şekilde magazinleştirmek için çaba sarf ettiklerini görüyor ve üzülüyorum. Keşke bu sorunun çözülmesi için aynı çabayı sarf etselerdi. Bunun da önemli olduğu kanaatindeyim, buna da dikkat etmemiz lazım" dedi.

İstanbul Barosu'nun komisyon toplantısına davet edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, Baro'nun programları nedeniyle toplantıya katılmadıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından komisyon toplantısı sona erdi. Komisyon, önceki dönem TBMM başkanlarını dinlemek üzere yarın saat 11.00'de toplanacak.