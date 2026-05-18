Soylu'dan Bahçeli'ye 'Terörsüz Türkiye' desteği

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' açıklamalarını destekleyerek, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yol haritasını ortaya koyduğunu ifade etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün gazetesine verdiği "Terörsüz Türkiye" mesajlarının yer aldığı röportaja destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin yarım asırlık siyasi tecrübelerini Türkiye'nin ve bölgenin huzurlu yarınlarına vakfettiğini belirten Soylu, Bahçeli'nin açıklamalarının yalnızca terörle mücadele perspektifi taşımadığını, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın fikri temelini ve Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yürüdüğü yol haritasını ortaya koyduğunu ifade etti. Soylu paylaşımında, "Dünya ve bölgemiz kaosa sürüklenmek istenirken; gelecek nesillerimize huzur içinde bir Türkiye, huzur içinde bir bölge bırakma iradesi, bugünün fedakarlıklarıyla birlikte 50 yıllık devlet ve siyaset tecrübesiyle adım adım inşa edilmektedir " dedi.

"Her detayın düşünüldüğü bu emin yolculuk, milletimizin birliği ve devletimizin bekası için büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye güvendiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı için. Herkes eşittir Türkiye. Hep birlikte Türkiye'yiz" mesajını paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
