Meclis'te 5 parti grubu önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, Dem Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "kamu bankalarının kredi tahsisleri", İYİ Partinin "terör örgütü mensuplarına ilişkin hukuki süreçler", CHP'nin "doğum hizmetleri", DEM Parti'nin "uyuşturucu ve bağımlılık" ile Yeni Partinin "barınma" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, devletin en önemli sorumluluklarından birinin, milletin emanet ettiği kaynakları adaletle, şeffaflıkla ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yönetmek olduğunu söyledi.

Kamu bankalarının milletin tasarrufuyla, güvencesiyle ayakta durduğunu ifade eden Özdağ, "Üç kamu bankasının 2003'ten bugüne yüzlerce firmaya kullandırdığı ve tahsil edemediği kredi tutarı 224 milyar lira. Bunun karşılığında tahsil edilen tutar ise sadece 38 milyar lira. Yani battığı iddia edilen paranın 6'da 1'ine bile tekabül etmiyor. Vatandaş üç kuruş taksidi bir gün geciktirdiğinde icra memurları kapısına dayanıyorken tutarı 200 milyarın üzerinde olan bu kredilerin peşine niye düşülmüyor?" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kamu bankalarının milletin tasarruflarını ve kamu sermayesini yöneten kurumlar olduğunu belirterek, "Kullandırılan her kredinin hangi kriterlerle tahsis edildiği, hangi teminatların alındığı, geri ödeme performansının ne olduğu ve kamu zararının doğup doğmadığı açık biçimde ortaya konulmalıdır." dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, esnafın, çiftçinin, KOBİ'lerin, emeklilerin, işçilerin, memurların ve vatandaşların bankaya gittiğinde gelir vergisi, kefil, ipotek gibi teminatlar istendiğini ancak milyarlarca liralık kredilerde aynı titizliğin gösterilmediğini öne sürdü. Durmaz, "Kamu bankaları zarar ettiğinde veya tahsil edilemeyen kredilerin bedeli kamuya kaldığında fatura yine vatandaşa yükleniyor." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, önergeyi desteklediklerini ifade ederek, "Ülkede milyonlarca insan geçim sıkıntısı çekerken eğer bankaların finansman kaynaklarını kullanma konusunda bir kesime öncelik tanınacaksa bunun büyük şirketler yerine düşük gelirli vatandaşlara tanınması hem daha adil hem daha hakkaniyetli olacaktır." diye konuştu.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, kamu bankalarının yeterli bir şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Ayrımcılıkların önüne geçilmeli, kamu kaynaklarının doğru ve adil kullanılmasının sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu bankalarının risk oranları özel bankalardan daha düşüktür"

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, kullanılan kredilerin toplam büyüklüğünün 27,4 trilyon lira olduğunu, bunun 20 trilyon lirasını ticari kredilerin oluşturduğunu aktardı.

Kullanılan kredilerin 12 trilyon lirasının kamu bankalarından tahsis edildiğini anlatan Keskinkılıç, "Kamu bankalarının risk oranları özel bankalardan daha düşüktür. Türkiye'de kamu bankalarının dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar dezavantajlı, finansal dezavantajlı kesimleri destekleyen, sosyal bankacılık yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Buna rağmen oranlarımıza baktığımızda özel sektörden daha iyiyiz." dedi.

Keskinkılıç, kamu bankalarının kendi iç denetimlerinin yanında Sayıştay raporları doğrultusunda TBMM KİT Komisyonu denetimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Uluslararası komisyonların CHP ve Yeni Partili üyeleri yeniden belirlendi

Öte yandan, Başkanlık Divanı kararıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ile gözlemci statüsüyle üye olunan Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu, And Parlamentosu ve ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi üyeliklerine seçilen Yeni Parti ve CHP milletvekillerinin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi olarak yer aldı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurul'da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA