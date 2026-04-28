TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi ile İYİ Parti'nin "Türkiye'de madencilik sektörü", DEM Parti'nin "Hakkari-Van kara yolu" ve CHP'nin "İş kazası ve meslek hastalığı"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunun hala kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri anlattı.

Vatandaşların, alternatif güzergahları kullanarak ulaşımı sağlamaya çalıştığını, bunun da birçok sorunu beraberinde getirdiğini kaydeden Bartin, "Hakkari'nin tek ana arteri olan bu yol 25 Mart'ta çöktü, sustunuz, 11 Nisan'da sel vurdu, izlediniz, 13 Nisan'da yol tamamen kapandı ama siz '20 Nisan'da açtık' dediniz ertesi gün tekrar kapattınız." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Hakkari-Van kara yolunun uzun süredir kapalı olmasını eleştirerek, "Bir heyelan nedeniyle 15 gün boyunca bir şehir ülkenin geri kalanından kopuyor. Bu nasıl bir altyapı planlaması, nasıl bir kriz yönetimidir?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Hakkari-Van kara yolunun yapım çalışmaları sırasında heyelan riskinin analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

DEM Partinin araştırma önergesini desteklediklerini belirten Çömez, şunları kaydetti:

"Hakkari'de insanlar şu anda Van'a ulaşamıyorlar. Normal şartlar altında 3,5 saatlik yol, bugün uzak yollardan giderek yapılınca 7-8 saati buluyor. Hastaneye gidecek olanlar var. Yoğun bakım ihtiyacı olsa, Hakkari'de yapılamayacak önemli bir ameliyat ihtiyacı olsa ne yapacaksınız? Bu kadar önemli bir coğrafya sadece tek güzergahla mı Van'a bağlanacak? Neden bunun alternatifini düşünmediniz?"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hakkari-Van kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Sarıgül, Erzincan'dan İstanbul ve Ankara'ya gerçekleştirilen uçak seferlerinin yeniden düzenlenmesini, Erzincan-İzmir arasında direkt uçak seferlerinin başlatılmasını istedi.

"52 iş makinesi, 133 personelle gece gündüz çalışmalar devam etmektedir"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Doğu Anadolu Bölgesinin ulaşım altyapısının, kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu, özellikle Van, Hakkari ve Yüksekova'nın uluslararası ticaretin geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmaları aktaran Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Nisan'da Hakkari-Yüksekova yolu üzerinde büyük heyelan meydana gelmiş, bu heyelan sonucunda 280 metre üst kotundan başlayarak bir kütle hareketi kara yolunda önemli bir hasara neden olmuştur. Bu gelişmeler üzerine ekipler hızlı bir şekilde harekete geçmiş, kısa vadede heyelan sahası üzerinde bulunan Bağış yolu, alternatif güzergah olarak iyileştirilmiş, araç trafiğine hizmet verecek hale gelmiştir. Ayrıca Zap Suyu karşı yakasından geçecek 2,5 kilometrelik yeni bir servis yolunun açılması çalışmalarına başlanmıştır. 52 iş makinesi, 133 personelle gece gündüz çalışmalar devam etmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündem ve çalışma saatleri

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, "Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", Genel Kurul gündeminin 7'nci sırasına, "Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006'ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ise gündemin 8'inci sırasına alındı.

Genel Kurulda bugün ve yarın fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek, 30 Nisan Perşembe günü ise gündemdeki uluslararası anlaşmalara yönelik kanun teklifleri ele alınacak.

Genel Kurulda 5 Mayıs Salı günü Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

"Gülistan Doku soruşturması" tartışması

AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında söz alan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın soruşturmadaki gayretini takdir ettiğini belirterek, "Bu noktada ucu kime dayanırsa dayansın, Ahmet'e, Mehmet'e, hangi statüye sahip olursa olsun gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Muhalefet olarak işin takipçisiyiz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, oğlunun işlediği suçu örtbas ettiğini öne sürerek, çeşitli iddialarda bulundu ve iktidarı eleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Gülistan Doku'nun kaybolduğu ilk günden itibaren soruşturmanın intihar değil, cinayet olarak yürütülmesini talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada çok açık bir şiddeti görüyoruz. Bu şiddet münferit olaylara ya da şahıslara indirgenecek bir şiddet değil, bu sistematik bir şiddet. Bu sistematik şiddetin bir sonucunu da Kahramanmaraş'ta gördük. Failin babasına bakıyorsunuz, ev cephanelik gibi ama bir kamu görevlisi. Gülistan Doku'yu katledenin babasına bakıyorsunuz, bir kamu görevlisi, vali, olayı örtbas ediyor."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, soruşturmaya ilişkin eleştirilerde bulunarak, "6 yıl sonra ne oldu? Bir Adalet Bakanı çıktı, 'Sonu, ucu nereye dokunursa dokunsun gideceğiz' dedi. Ucu nereye dokunacak? 6 yıl içerisinde görev yapan 2 adalet bakanı burada. Nasıl bir tesadüftür bu?" diye sordu.

"Gülistan Doku'nun, ailesinin ve yavrumuzun yanındayız, tarafındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, tüm soruşturmalarda fail bulununcaya kadar dosyaların açık kaldığını, bağımsız ve tarafsız yargı mensupları eliyle tüm soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Gülistan Doku soruşturmasında gizli bir tanığın ve yeni bir delilin ortaya çıktığını ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet savcıları tarafından ve bakanlıklarımızın titiz çalışmaları sebebiyle bu hususta bütün çalışmalar gayretle ve titizlikle sürdürülmektedir. Biz, burada Gülistan Doku'nun, ailesinin ve yavrumuzun yanındayız, tarafındayız. Bu anlamda soruşturmada gerçeğin ortaya çıkması adına, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına yapılan tüm çalışmaları da çok yerinde buluyoruz ve bu anlamdaki bütün çalışmaları da sonuna kadar destekliyoruz. Tüm bu çalışmalar yapılırken dönemin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ya da diğer bakanlara yönelik ya da yürütmeye yönelik ya da farklı kişilere yönelik bu anlamda farklı yerlere konunun çekilmesinin hiçbir dayanağı yok. Bu anlamda, bu muhalefet edilecek, üzerinden politika üretilecek bir konu değil. Ortada bir can var ve bu hususta olay neyse bunun bütün açıklığıyla, şeffaflığıyla ortaya çıkarılması elbette hepimizin, bütün kamuoyunun mutlaka ama mutlaka beklentisidir."

Genel Kurulda, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un, Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.