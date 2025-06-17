TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisinin "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması", İYİ Partinin "İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma", DEM Parti'nin "Netanyahu hükümetinin savaş politikaları" ve CHP'nin "ekonomi" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'in bu kez de İran'a saldırdığını belirterek, İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyada vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını dile getirdi. Gazze'deki sivil altyapının yok edildiğini, açlığın Filistinlilere karşı silah olarak kullanıldığını dile getiren Yüksel, uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının, İsrail'in engellemeleri nedeniyle mümkün olamadığını kaydetti.

İsrail'in amacının Gazze'yi tamamen yaşanmaz hale getirmek ve halkı göçe zorlamak olduğunu vurgulayan Yüksel, İsrail'in kendisine sağlanan sınırsız askeri, maddi ve siyasi desteğin verdiği cesaretle şimdi de İran'ı tekrar hedef aldığını söyledi. Yüksel, "İsrail'in İran'a yönelik hukuk dışı saldırılarını en güçlü şekilde kınadık, kınıyoruz. Saldırılar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu ve hükümeti uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'deki soykırım ve katliamdan uzaklaştırmayı da amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kurumun, sivilleri katleden bir devletin eylemlerini kınamaktan aciz kalması ahlaki bir çöküştür"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinerek, İran'ın tampon olma durumunun ortadan kalkması ve İran'da bulunan sığınmacılar ile İranlıların Türkiye sınırına yönelmesi durumunda güvenlik sorununun derinleşeceğini söyledi. Taşcı, buna yönelik tedbir alınmasını istedi.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli kısmını ithalatla karşıladığını anlatan Taşcı, "Yaşananların cari açık, enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerinde oluşturacağı baskıya karşı, yönelmek durumunda kalacağımız alternatif rotalar ve enerji arz güvenliği konusunda tedbir almak zorundayız. İran'da faaliyet gösteren terör örgütlerinin saplamaya hazırlandığı üçüncü hançere karşı tedbir almak zorundayız." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayan Taşcı, İran halkına başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, dün Avrupa Parlamentosu'nda Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündeme taşıyan ve İsrail'in saldırgan tutumunu kınayan önerinin oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, "Avrupa'nın merkezinde, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bu kurumun, çocuk, kadın ve sivilleri katleden bir devletin eylemlerini kınamaktan aciz kalması ahlaki bir çöküştür." dedi.

-"Bu kadar tahammülsüz durumdalar"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İsrail'in Filistin'de soykırımcı politikalara imza attığını, İran saldırısıyla sadece İran halkını değil, Orta Doğu halklarının tümünü soykırımın eşiğine getirmek üzere olduğunu belirtti. Çiçek, "Dünyamız bu yönüyle Orta Doğu merkezinde yeniden bir değişim dönüşüm sürecini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye'nin dünyada barışın sağlanması için verdiği çabayı anlattı.

Türkiye'nin bölgede barışı destekleyen, barışın taraftarı olarak hiçbir yerde çatışmanın başlamaması için gayret sarf ettiğini vurgulayan Karayel, Türkiye'nin değişik coğrafyalarda olan çatışmaların da en kısa sürede sona ermesi için çalışmalarını sürdüreceğine işaret etti.

Avrupa Parlamentosunun İsrail'i kınayan bir bildiriye "ret" oyu verdiğini belirten Karayel, Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı kapsamındaki bir oturumda Gazze'deki soykırımı anlatırken mikrofonunun kapatıldığını anımsattı. Karayel, "Demokrasi, insan hakları havariliği yapanlar, ifade özgürlüğünden bahsedenler maalesef İsrail'in soykırım işlediği ifade edildiğinde Avrupa Birliği toplantısında dahi mikrofonu kapatıyorlar. Bu kadar tahammülsüz durumdalar." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok'un "Ev Emekçileri ve Ev İşlerinde İstihdam Edilen Kişilere Yönelik Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi de reddedildi.

Genel Kurul'da daha sonra Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.