TBMM'de İYİ Parti'nin Grup Önerisi Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Partinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, kanun teklifini eleştirerek "Bundan 19 ay önce 'Terörsüz Türkiye' diye bir kampanya başlatıldı ama geldiğimiz noktada KCK/PKK terör örgütü kurucu, yönetici ve mensuplarına has bir kanun teklifi komisyona geldi, devamında da parlamentoya indiriliyor." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci ve söylemini eleştiren Poyraz, "Terörsüz Türkiye derseniz diğer tüm terör örgütlerine ve bunların sosyolojik ve ekonomik altyapısına ilişkin de bir çözüm getirmeniz gerekiyor." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, terörün tanımı konusunda bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu iddia ederek "Çünkü konjonktürel gelişmelerle, siyasi hesaplarla günübirlik terörist belirlendiği takdirde ülke yarınlara güvenle çıkamaz." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece temenni veya siyasi slogan değil, milletin evlatlarının can güvenliğini, annelerin gözyaşını dindirmeyi, insanların yarınlara güvenle bakmasını teminat altına alma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Sürecin şeffaflıkla yürütülmesinin önemini işaret eden Demir, "Terörsüz Türkiye mümkündür. Yeter ki samimi olalım, Meclisi güçlendirelim, hukuktan ayrılmayalım ve yeter ki Türkiye'nin ortak geleceğini siyasi hesapların üzerinde tutalım." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tarihsel bir eşikte olduklarını belirterek "Yarın da bu Meclis, bu tarihe hep beraber eşlik edecek ya da hep beraber bu tarihe tanıklık edeceğiz." dedi.

Geçmişte bu meseleye ilişkin düzenlemelerin güvenlik, ceza, teslimiyet ve pişmanlık ekseninde tartışılıp şekillendiğini belirten Koçyiğit, "Bugün ise silahların bırakılması ile hukuk ve demokratik siyaset arasında bir geçiş zemini kuruluyor, bunun tarihsel önemini görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye'nin şiddetten arınmış bir geleceğe ihtiyacı olduğunu, silahların susmasının ve çatışmaların sona ermesinin son derece önemli bir eşik olduğunu bildirdi.

Kalıcı barışın yalnızca silahların susmasıyla kurulamayacağını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Demokratikleşme ve silahların bırakılması birbirinin alternatifi değil birbirini tamamlayan iki zorunlu adımdır. Kalıcı güvenliğin ve kalıcı barışın yolu güçlü demokrasiden geçer. Güçlü bir demokrasi inşasının ilk adımı da silahların susmasıyla başlar ancak kalıcı barış için demokratikleşme adımları yükü ve bu yükün taşınmasındaki samimiyet hepimizin üzerindedir."

"Teklif, sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, İYİ Partinin grup önerisine katılmadıklarını ifade ederek Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda hangi suçların terör suçu olduğunun açıkça yazıldığını vurguladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'yle mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme getirilmediğini belirten Alan, şunları kaydetti:

"Terörle Mücadele Kanunu yine aynı şekilde meridir, devam etmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. Bu yönüyle teklif hukukun niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda daha sonra şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA