TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısı kınandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttüğü projede çalışan 5 kişinin İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık açlığın bile bir silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, İHH'nın yardım projesinde çalışan 5 kişinin İsrail'in saldırısında yaşamını yitirmesi kınandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail'in vahşetinin bir örneğinin daha yaşandığını söyledi. Şehit olan 5 kişinin bir lokma ekmeği mazlumlara ulaştırmak için yola çıktığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Bu menfur saldırıya sesiz kalan uluslararası mekanizmalar da bu utanca ortaktır. Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. Bugün Filistin'de insanlık can çekişiyor. Bu mücadele sadece bir coğrafyanın değil vicdanı olan herkesin davasıdır." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yardım çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadıklarını belirterek, insani yardımlar konusunda uluslararası hassasiyet oluşmuşken TBMM'nin tedbirler alması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Bütün dünyaya sesleniyorum; gelin, hep birlikte olalım, İsrail'deki bu zulmü bitirelim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İsrail'in gelenek haline getirdiği bu saldırıları en ağır şekilde kınadıklarını bildirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İsrail'in saldırılarının, 7 Ekim 2023'ten bugüne kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, "İsrail'in Filistin halkına yaptığını bir soykırım olarak tanımlıyoruz. Filistin halkının yanındayız. İnsani yardım götüren 5 kişinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Dünyayı da 'dur' demeye çağırıyoruz." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İsrail'in hedef gözetmeksizin insanları katlettiğini vurguladı. 5 sivilin katledildiğini dile getiren Öztunç, "Ukrayna'da ölen çocuklara üzülenlerin, gözyaşı dökenlerin, Gazze'de ölen çocuklara da gözyaşı dökmesini bekliyoruz. Dünya çifte standart uygulamamalı. Özellikle Avrupa'nın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

"Filistin davası, Türkiye için milli bir davadır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 siyasi parti grubuna ve grubu bulunmayan siyasi partilere teşekkür etti.

TBMM'nin, başından itibaren Filistin davasında hep tek ses ve yekvücut olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ortak bir fikri, milletimizin fikrini bütün dünya kamuoyuyla da paylaştı. Hakikaten sözün bittiği yer, artık açlığın bile bir silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız. İsrail'i, katil Netanyahu ve çetesini bir kez daha kınıyoruz. TBMM olarak da bu konuda insanlık dışı bu saldırılar karşısında aynı noktada durduğumuzu bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Bu vesileyle bugün şehit düşen insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'nin şehitlerinin hepsine; sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da devam eden bu zulümlerde şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası bir kere daha tekrarlamak isterim ki Türkiye için milli bir davadır. Sadece Arapların, sadece Filistinlilerin davası değil, milletimizin ortak davasıdır. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Tüm Filistinlilere, onlarla dayanışmamızı TBMM adına da ifade ediyorum."