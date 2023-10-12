TBMM Genel Kurulunda İsrail-Filistin çatışması ele alındı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi. Oturum yaklaşık iki saat sürdü. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturumun ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'a gündem dışı söz verdi.
TBMM Genel Kurulunda, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.
Kapalı oturum yaklaşık iki saat sürdü.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'a gündem dışı söz verdi.
Kaynak: AA / Politika