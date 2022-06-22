TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Partinin "Artan kira fiyatları", HDP'nin "Ekonomik eşitsizlik" ve CHP'nin "Basın mensuplarının sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Türkiye'de ekonomik krizin yanı sıra barınma krizinin de olduğunu savundu.

İktidarın ülkeye sıcak para girişini sağlamak uğruna kendi vatandaşlarını yoklukla, çileyle, krizle baş başa bıraktığını iddia eden Beyaz, "Yabancılara tanıdığınız imtiyazlar sayesinde Türk vatandaşlarını kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş haline getirdiniz. Türk milletinin bekası için bir an önce yabancılara konut satışı ve vatandaşlık politikası durdurulmalı, verilmiş olan vatandaşlıklar da gözden geçirilmelidir." dedi.

Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konut krizinin her geçen gün büyüdüğünü öne süren Beyaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kiracı ve ev sahibi ilişkilerini alt üst eden fahiş kira artışlarına karşı getirdiğiniz yüzde 25'lik sınırla çözüm değil, sorun yaratmışsınızdır. İstanbul'da Nisan 2022 sonu itibarıyla son bir yıl içinde mevcut kiralar için bir senelik kira fiyatları yüzde 46 civarında artmıştır. Yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranı ise yüzde 161 olmuştur. Yeni kiracılar için ise ortalama kira bedeli 6 bin 360 lirayı bulmuştur. Ortaya koyduğunuz yüzde 25'lik zam sınırlaması hem kiracıyı hem de ev sahibini mağdur etmiştir, bunun yanında zaten yüksek enflasyonu daha da arttırmıştır. Devrik iktidarınızda her kesimi birbirine düşürdüğünüz gibi ev sahipleri ile kiracıları da birbirine düşman ettiniz. Kendi sürdüğünüz refahı ve şatafatı tüm ülkenin yaşadığını zannediyorsunuz, siz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz."

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise son zamanlardaki kira artışı nedeniyle İYİ Parti'nin önergesinin güncel öneme sahip olan bir öneri olduğunu söyledi.

Enflasyonun kira artışını beslediğini belirten Katırcıoğlu, konut fiyatlarının yüksekliğinin vatandaşların çok daha kötü koşullara sürüklenmesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Katırcıoğlu, kiralara getirilen yüzde 25'lik sınırlamanın sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

"Bu durum sürdürülebilir değildir"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Türkiye'nin her alanda derin bir darboğazdan geçtiğini, ekonomik krizin yerini ekonomik buhrana bıraktığını savundu.

Vatandaşın geçinmek için 1 kuruşun dahi hesabını yaptığını iddia eden Yeşil, "Bugün gelinen noktada barınma hakkı ekonomik kriz ve enflasyon yüzünden tehlikeye girmiştir. Kira artışları ülke genelinde alıp başını gitmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Yabancıya 400 bin dolara vatandaşlık verenler, kendi vatandaşının konut sorununu görmezden gelenler; kendi ülkesini, kendi vatandaşını kaderine terk ettiler." değerlendirmesini yaptı.

TÜİK'e göre yabancıya ev satışlarının yüzde 70'i geçtiğini aktaran Yeşil, kira artışlarını yüzde 25'le sınırlamanın da çare olmadığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ise dar ve sabit gelirli vatandaşların kira konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermek, sosyal huzuru ve barışı sağlamak için kira artışının yüzde 25'le sınırlandırıldığını aktardı.

Yapılan düzenlemeyle kiracı ve ev sahibinin hakkına, hukukuna girmeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bulunarak bu sürecin aşılmasını hedeflediklerini dile getiren Demir, "Vatandaşlarımızın barınma hakkını en iyi şartlarda kullanması için, TOKİ tarafından 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyon insanımızın yaşadığı 1 milyon 100 bin konut üretilmiştir ve üretilen konutların yüzde 87'si sosyal konutlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın son yirmi yılda vatandaşlarımızın ev sahibi olması için ortaya koyduğu vizyonla TOKİ tarafından üretilen sosyal konutlar, vatandaşlarımıza az peşinat, düşük taksit ve uzun vadeyle sunulmuştur. Pandemiye rağmen son üç yılda tam 213 bin konut üretilmiş ve vatandaşlarımıza sunulmuştur." bilgisini verdi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.