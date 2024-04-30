TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "şehir hastaneleri", İYİ Parti'nin "organize suç örgütleri", DEM Parti'nin "çalışanların sorunları" ve CHP'nin "üniversitelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şehir hastanelerinin Türkiye bütçesi üzerindeki yüküne işaret ederek, şehir hastanelerini işleten şirketlere verilen garantileri eleştirdi. Kasap, şunları söyledi:

"'Garanti yok' diyorsunuz ama Sağlık Bakanlığının garantisi olduğuna yönelik net olarak sözü var, yüzde 70 garantileriniz var. Nelerde garanti var? 'Gizli' dediğiniz sözleşmelerde garanti var. Kredi alan şirketlerin ve kredi veren bankaların web sayfalarında var, gizli değil. Nelerde garanti var? Görüntüleme hizmetlerinde, hasta yatış oranında, laboratuvar hizmetlerinde, sterilizasyon, dezenfeksiyon, rehabilitasyon hizmetleri, atık yönetimi, çamaşırhane hizmetlerinde garanti var."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise sağlık alanında verdikleri hizmetler nedeniyle halkın AK Parti hükümetlerini takdir ettiğini söyledi.

Eldemir, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerinin her geçen gün yükünün arttığı ve bunun bir kara delik olduğu şeklindeki ithamlar ya bilgisizliktendir ya da kasıttandır. Kamu-özel iş birliğiyle yapılan şehir hastanelerinde hiçbir şekilde hasta, anjiyo, ameliyat garantisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, son dönemlerde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda birçok uluslararası organize suç örgütü üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda yakalanan birçok örgüt lideri ve üyesinin vatandaşlık aldığına yönelik iddialar olduğunu aktaran Beyaz, "2023 yılının ekim ayı içinde yayınlanan Küresel Organize Suçlar Raporu'na göre Türkiye, organize suçlar bakımından Avrupa'da ilk, BM üyesi 193 ülke içinde ise 14'üncü sırada yer alıyor. Son yıllarda ülkemizde suç ve şiddet olaylarında büyük bir artış yaşandığı biliniyor. Suç oranlarında yaşanan bu artış, bir yandan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, diğer yandan ülkemizin uluslararası itibarına da büyük zarar vermektedir." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da Libya, Lübnan, Yemen, Mısır, Orta Asya ülkeleri, Bakanlar ve Afrika'da da istikrarsızlık olduğuna dikkati çekti.

Tipioğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin özellikle sınır aşan organize suçlarla mücadele anlamında dünya ülkelerince takdir edilmesine rağmen Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim Raporu ismiyle 2021 ve 2023 yılında yayınlanan Suç Endeksi'nde ülkemizin suçla mücadelesi kasten zayıf gösterilmek istenmektedir. Özellikle söz konusu rapor incelendiğinde yapılan sıralama ve puanlamanın hiçbir istatistiki ve somut bilgiye dayanmadığı, raporun içeriğinin suçla mücadele değerlendirilmesinden ziyade birtakım siyasi saiklerle hazırlandığı anlaşılmaktadır."

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, AK Parti hükümetleri döneminde işsizler ordusunun büyüdüğünü, çalışanların milli gelirden aldığı payın her geçen gün azaldığını, Türkiye'nin iş cinayetlerinde OECD ülkeleri arasında birinci sırada, sendikalaşma oranında ise son sırada olduğunu kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, ODTÜ yönetiminin bahar şenliklerine yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Konuralp, "Rektörlük, güvenlik ve çevre sorunları gerekçesiyle yaklaşık 35 yıllık ODTÜ bahar şenliğinin süresini kısaltma, Devrim Stadyumu'nu öğrencilere yasaklama kararı aldı. Öğrenciler de rektörlük kararına karşı anayasal haklarını barışçıl bir şekilde kullanıyor. Rektörlük, öğrencilerin taleplerine ilişkin olumlu bir adım atmıyor. Yaşanan bir şenlik, konser, festival sorunu değildir, ODTÜ'de yaşanan bir özgürlük sorunudur." dedi.

Muhalefet partilerinin eleştirilerine cevap veren AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da "Akademik çalışmaların dışında öğrencilerimizin sosyal gelişimi bakımından topluluklar nezdinde, her türlü etkinliği yapmak noktasında özgürlüklere sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ancak bu özgürlüklerini kullanırken de idareyle belli konularda uzlaşmaları ve bu anlamda makul çerçevede bu faaliyetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.