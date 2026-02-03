Haberler

TBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri görüşmek üzere toplandı ancak yeterli sayıda milletvekili bulunamadığı için birleşimi kapattı. Muhalefet partileri yoklama istedi, ancak toplantı yeter sayısı sağlanamadı.

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18'inci maddesine yönelik muhalefet partilerinin önergeleri görüşüldü.

Önergelerin oylamasından önce Yeni Yol Partisi, CHP ve İYİ Parti yoklama istedi. Yapılan ilk oylamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Bingöl, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
