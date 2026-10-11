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TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşüp 2 üye seçecek

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TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşecek ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 üye seçecek. Teklif, Kızılay'ın olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımlarda tek yetkili kuruluş olmasını, personele nakdi tazminat ödenmesini öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşecek, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçecek.

Haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

Genel Kurul'da ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 2 üyelik için seçim yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bazı KİT'lerin denetimini yapacak.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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