TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis "Kayseri'ye yapılan yatırımlar ve Kayseri Turizmi", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel "Aksaray'ın yeniden il olmasının yıl dönümü" ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu "Bisikletli ölümleri" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, uygulanan yanlış dış politika sonucu Türkiye'nin dünyanın mülteci kampı haline geldiğini, kitlesel göç dalgasının AK Parti'nin bilinçli politik tercihlerinin doğal bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Dervişoğlu, çiftçilerin de artan girdi maliyetlerini bile karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunanistan'ın geçmişten bugüne adaların gayriaskeri statüsünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti.

Akçay, "Yunanistan, mütecaviz tutumundan vazgeçmeli, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını kabullenmelidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kamu çalışanlarına, emeklilere, enflasyon farkından ayrı en az yüzde 30 ek zam yapılması, asgari ücret artışının da yılbaşına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün havaalanında VIP salonuna alınmadığını ve kendisine "eşi vefat ettiği için isminin listeden silindiğinin" söylendiğini aktararak, "Sevinç İnönü'ye bu ayıbı yapmayın. Mesut Yılmaz'ın, Turgut Özal'ın eşlerine bu ayıp sakın yapılmasın." diye konuştu.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü toplantısında "siyasi konuşma" yaptığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, grup başkanvekili seçildikten sonra Genel Kurulda ilk kez görev yaptı.

Tunç, Karadeniz'deki toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme verilmesiyle konutların tamamının 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Tunç, yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Tunç, Özel'in, Sevinç İnönü'nün VIP'e alınmamasıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Böyle bir duruma muhatap olmalarına tabii ki üzülürüz. Eğer böyle bir durum varsa bunu araştırırız. Bu konuda bir eksiklik varsa giderilmesi için gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

AK Parti, İYİ Parti, CHP ve MHP Grup başkanvekilleri, Azerbaycan'ın milli kurtuluş gününü de kutladı.