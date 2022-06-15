TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis "Kayseri'ye yapılan yatırımlar ve Kayseri Turizmi", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel "Aksaray'ın yeniden il olmasının yıl dönümü" ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu "Bisikletli ölümleri" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, uygulanan yanlış dış politika sonucu Türkiye'nin dünyanın mülteci kampı haline geldiğini, kitlesel göç dalgasının AK Parti'nin bilinçli politik tercihlerinin doğal bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Dervişoğlu, çiftçilerin de artan girdi maliyetlerini bile karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunanistan'ın geçmişten bugüne adaların gayriaskeri statüsünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti.

Akçay, "Yunanistan, mütecaviz tutumundan vazgeçmeli, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını kabullenmelidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kamu çalışanlarına, emeklilere, enflasyon farkından ayrı en az yüzde 30 ek zam yapılması, asgari ücret artışının da yılbaşına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün havaalanında VIP salonuna alınmadığını ve kendisine "eşi vefat ettiği için isminin listeden silindiğinin" söylendiğini aktararak, "Sevinç İnönü'ye bu ayıbı yapmayın. Mesut Yılmaz'ın, Turgut Özal'ın eşlerine bu ayıp sakın yapılmasın." diye konuştu.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü toplantısında "siyasi konuşma" yaptığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, grup başkanvekili seçildikten sonra Genel Kurulda ilk kez görev yaptı.

Tunç, Karadeniz'deki toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme verilmesiyle konutların tamamının 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Tunç, yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Tunç, Özel'in, Sevinç İnönü'nün VIP'e alınmamasıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Böyle bir duruma muhatap olmalarına tabii ki üzülürüz. Eğer böyle bir durum varsa bunu araştırırız. Bu konuda bir eksiklik varsa giderilmesi için gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

AK Parti, İYİ Parti, CHP ve MHP Grup başkanvekilleri, Azerbaycan'ın milli kurtuluş gününü de kutladı.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Haydar Akar AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title