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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk "Kırıkkale'de meydana gelen aşırı yağışlar", CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın "Balıkesir'e istiklal madalyası verilmesi" ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "küresel kriz" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yerinden yaptığı konuşmada, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise tokat atmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Kılavuz, "Utanmaz ve aşağılık yumruğu atanlara, yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti vakti geldiğinde kudretiyle cevabını verecektir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ne polisin yaptığını ne de vekilin yaptığını doğru buluyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Aydeniz'in polise karşı çirkin saldırısını kınadığını belirterek, "Yasama dokunulmazlığı, hiçbir milletvekiline, polislerimize ve güvenlik mensuplarına hakaret etme ve saldırı hakkı vermez. Gerekli adımlar derhal atılmalıdır." diye konuştu.

Dervişoğlu, iktidarın, daha fazla yoksulluk ve hamasetten başka Türkiye'ye verebilecek bir şeyi kalmadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünyada yüzde 7 enflasyonun çok bulunduğunu ve mücadele edildiğini belirterek, "100 liralık mal 107 TL oluyor. Ama siz, 'Biz kimseyi enflasyona ezdirmedik' derseniz...Ekmek bir yılda yüzde 100, süt yüzde 150 artmış. TÜİK bile yüzde 73 açıklıyor enflasyonu. Siz böyle konuşmaya devam edin. Siz milletin derdine bırakın derman olmayı ne kadar yabancı olduğunuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, temmuz ayı içerisinde memur ve emekli maaş artışıyla beraber, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artırılmasına ilişkin hedeflerinden geri durmadıklarını ve durmayacaklarını kaydetti.

Akbaşoğlu, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yönelik hareketini lanetlediğini ifade etti.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Salihe Aydeniz Milletvekili Haydar Akar Politika Haberler

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