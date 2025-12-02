TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu toplandı.

TBMM Genel Kurulu, vergi düzenlemelerini de içeren 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, CHP grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu, 'TRT'nin özerk ve tarafsız yayın yapması ve kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe bilgilenmesi önündeki engellerin tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi' başlıklı araştırma önergesi görüşmelerinde CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kürsüye eski bir televizyon ile çıktı. Akdoğan, "Bugün TRT'yi konuşacağız çünkü bu kurum hepimizin parasıyla, vergisiyle hizmet vermesi gereken ama hepimize hizmet vermiyor. Anımsarsınız, eskiden televizyon çalışmadığında iki şey yapardık; bir, bu fişi çeker, geri takardık; iki, televizyonun üstüne vururduk. Şimdi TRT'nin tepesine vurma vakti gelmiştir. TRT'nin her ildeki merkezine gidip bunu yapmaya gayret ediyoruz. TRT'ye buradan çağrımdır; siyah-beyaz yayın yap, onurlu yaşa. Bu eski püskü televizyonlardan belki görüntü karıncalı geliyordu, belki ses cızırtılı geliyordu ama namusla, ahlakla, şerefle, haysiyetle, dürüstlükle, doğrulukla yayın yapılıyordu. Bugün pahalı televizyonlardan maalesef TRT'nin yalanlarını işitiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNERGEYE RET OYU VERECEĞİZ'

AK Parti grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, söz konusu kurumun yayın akışını belirlerken haberin değeri ve gündemin yoğunluğuna göre şekillendirildiğini kaydederek, "Bu yoğunluk nedeniyle ekranlarda yer verilmeyen bazı içerikler TRT'nin dijital mecralarında ve sosyal medya platformlarında yayımlanır. Böylece kamuoyunun her mecradan sağlıklı bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. TRT, herhangi bir siyasi yapının ya da ideolojik grubun değil, bu milletin tamamının yayıncısıdır. Yayıncılık sorumluluğunu da bu bilinçle yerine getirmektedir" dedi.

Bu sırada İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 'Yazık, ayıp ya. Böyle bir pişkinlik olmaz" diyerek araya girdi. Bunun üzerine Özsoy, "Konuşma kendi kendine oradan, artist. Artistlik yapma, konuşma. TRT bu sorumluluğun bilinciyle yayıncılık görevini dün olduğu gibi bugün de ciddiyetiyle sürdürmektedir. Bu nedenle, Meclis araştırması önergesine ret oyu vereceğiz" diye konuştu.

'BİZİM PARAMIZLA BİZE İKTİDAR ADINA ALGI YAPAMAZ'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Özsoy'a cevaben, "Ben konuşmacının burada önergedeki iddialarla ilgili cevap vermesini beklerdim. Bakın TRT'de MHP'li Tunca Toskay görev yapmıştı. İsmail Cem Kültür Bakanlığımızı yaptı; onların dönemlerinde böyle şeyler görmedik. Herkes, her parti eşit bir şekilde haberlerde yer bulabiliyordu. Dedi ki, 'Anayasa'dan aldığı yetkilerle görev yapan bir kamu kurumu.' Biz de bu yüzden bu önergeyi verdik. Anayasa'dan yetkilerini alan bir kamu kurumu böyle görev yapmaz. 'Haber yapıyorsa savcıdan, Emniyetten bilgi alarak yapıyordur' dedi konuşmacı. 2023 seçimlerinde montaj videolarla bir partiye algı yapan, Karayılan videolarını yayan TRT, Emniyetten mi aldı bu bilgiyi? TRT, utanmazca, partimiz hakkında algı yaptı. Bizim paramızla bize iktidar adına algı yapamaz" dedi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı konuşmaların tamamlanması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda önerge reddedildi.

CHP'Lİ EMİR İLE MHP'Lİ AKÇAY ARASINDA 'ŞARKILI' TARTIŞMA

Ardından CHP grubu, 'Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Soruşturmaların TRT'de Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu' ve 'TRT Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Bu bölümde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tartışma yaşandı

'MHP GRUBUNU İZLEYECEĞİZ'

Teklif üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kanun teklifinde seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de naklen yayınlansın ve dileyen kanal da dilediği görüntüyü alabilsin. Sayın Bahçeli geçenlerde de bunu destekleyen bir konuşma yaptı, 'Evet, yayınlanabilir' dedi. Şimdi, bu kanun teklifi hepinizin gözünün önünde, size hodri meydan diyoruz. Bu parmaklar nasıl kalkacak, bu millet görecek. Siz yalandan, kaçaktan, insanları iftiralarla kirletmekten; sahte iddianamelerle, olmayan delillerle her akşam linç etmekten ve lekelemekten mi yanasınız yoksa milletin gözü önünde bir yargılamadan mı yanasınız? Biz milletin gözü önünde açık açık, her şeyin konuşulduğu, tüm delillerin ortaya döküldüğü bir mahkeme ve duruşma istiyoruz. İşte, bunun için 'Evet' diyeceğiz; MHP Grubunu izleyeceğiz, Sayın Genel Başkanınızın sözlerinin arkasında duracak mısınız, durmayacak mısınız, göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'MHP VERDİĞİ SÖZÜN ARKASINDADIR'

Ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Emir'e cevaben, "Sayın Emir'e diyorum ki: Ağır ol bakalım. Sertab Erener'in güzel bir şarkısı vardı, 'Hişt hişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol.' Şimdi sinirlerine böyle kapılıp öfkeye kapılma. MHP verdiği sözün arkasındadır ama CHP İç Tüzük 37'ye göre bunu gündeme getirdi diye, 'Evet' diyecek halimiz de yok. Biz yaparsak Cumhur İttifakı olarak yapacağız bunları. Biz MHP olarak bu İmamoğlu davasında masumiyet karinesine özenle dikkat ettik, dile getirdik ve uyduk ama uymayan, CHP'dir" ifadelerini kullandı.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

MHP grubunun Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin arkasında durması gerektiğini tekrarlayan Emir, "Efendim, 'Biz getireceğiz' getirin kardeşim, ne zaman getireceksiniz, Basra harap olduktan sonra mı getireceksiniz? Bize, 'Sakin olun' diyor. Doğru, sakin olmak iyidir. Bizim yüreğimiz yanıyor, biz 8 ay iddianame bekledik, bizim seçilmiş arkadaşlarımız cezaevinde tutsak tutuluyor. 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı, demir parmaklıklar arkasında; yüreğimiz yanıyor, isyanımız bunadır, kızgınlığımız bundandır. ve Sayın Akçay, bir şarkıyla bana hitap ettiniz, ben de size bir şarkıyla hitap edeyim, 'Bekledim de gelmedin, Gözyaşımı silmedin" diye konuştu.

'SİYASETEN CHP'YE DE YAZIK EDİYORSUNUZ'

Yeniden yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP kendi gündemine hakim bir partidir. Biraz daha bekleyin, sabırlı olun. 'Yüreğimiz yanıyor' diyorsunuz, vallahi kendi yüreğinizi kendiniz yakıyorsunuz. Bu kadar ağır iddia ve ithamlara karşı CHP'nin kurumsal yapısına, tüzel kişiliği arasına bir set çekmediniz; balıklama, 'Bu iddiaların geçersiz olduğunu' iddia ederek savunmaya başladınız ve davanın bir tarafı haline getirdiniz. Siyaseten CHP'ye de yazık ediyorsunuz" dedi.

'CHP KURUMSALLIĞINI KONUŞURKEN DİKKATLİ OLACAKSINIZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Akçay CHP kurumsallığını konuşurken dikkatli olacaksınız, orada duracaksınız. Biz 102 yıllık partiyiz, savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Bize öyle ayaküstü böyle konuşamazsınız. İlk cümleniz doğruysa bir önceki cümlenize sadık kalın ve bu arkadaşlarımızın masum olduğunu, hala haklarında bir hüküm kurulmadığını hatta duruşmaların bile başlamadığını bir an için hatırlayın" değerlendirmesinde bulundu.

'EVET DEMEYECEK KADAR KORKAKSINIZ'

İki isim arasındaki tartışma sürerken yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Siz daha masumiyet karinesinin nasıl yaşama geçirileceğini söylemiyorsunuz, bu kişileri peşinen suçluyorsunuz, 'Dışarıda tutun' diyorsunuz. Oysa ben buradan, 'Aklan da gel' diyenlere haykırıyorum ki, bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman kara olmadılar, aklanacak hiçbir şeyleri yok. Adil ve bağımsız mahkemelerde, halkın gözü önünde, TRT'nin canlı yayınında yargılanmak istiyorlar. Siz de buna 'Evet' diyemeyecek kadar korkaksınız" ifadelerini kullandı.

'TAVSİYELERİMİZE UYARSANIZ SEVİNİRİZ'

Son olarak söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Şarkıyla başladık, şarkıyla bitirelim en güzeli. Şimdi, vallahi yürek yangını söneceğe benzemiyor. Yine, Muazzez Ersoy'undu galiba, 'Güz Gülleri' gibi hiç baharı yaşamazsınız bu gidişle yani tavsiyelerimize uyarsanız seviniriz" diye konuştu.

KANUN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Yaşanan tartışmanın tamamlanması üzerine teklif, Genel Kurul'da oylandı. Oylama sonucunda teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.